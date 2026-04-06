Las autoridades de Jalisco mantienen el operativo interinstitucional, entre los tres órganos de gobierno, para atender los percances, accidentes y situaciones de emergencia que puedan llegar a presentarse durante la Semana Santa y Pascua.

Y como parte de estas atenciones, este lunes la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), dio a conocer que tan solo durante la Semana Santa se reportaron en Jalisco un total de 118 accidentes vehiculares, 43 incendios estructurales, 53 incendios forestales y 103 incendios de otro tipo.

También, dijo, se registraron rescates que pudieron poner a salvo a 11 personas.

Por otra parte, informó la UEPCBJ, en la primera semana de este operativo, en materia de atención médica, se brindaron mil 157 atenciones prehospitalarias a turistas, paseantes o peregrinos y se tiene registro de 208 personas lesionadas derivadas de diversos incidentes, "lo que refleja alta movilidad y actividad registrada durante el periodo", refirió la corporación a través de un comunicado.

UEPCBJ ha registrado veintisiete fallecimientos

En cuanto a la incidencia más sensible, dijo, se registraron 27 personas fallecidas, de las cuales, 13 correspondieron a víctimas de accidentes automovilísticos, siete a accidentes en motocicleta y siete más por ahogamiento e incidente de embarcaciones.

"El análisis de estos datos identifica que aproximadamente 76% de los decesos están relacionados con hechos de movilidad; es decir, accidentes en automóviles y motocicletas, lo que confirma que los principales riesgos continúan asociados a conductas imprudentes al conducir", señaló la Unidad estatal.

Cerca de 80% de los fallecimientos se han registrado en municipios del interior del Estado, mientras que el resto corresponde al Área Metropolitana de Guadalajara.

En el caso específico de los ahogamientos, indicó la UEPCBJ, la totalidad de los eventos ocurrió en cuerpos de agua interiores, como ríos, bordos y presas, sin que se hayan registrado casos en playas.

Ante dicho panorama, las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a mantener una conducta responsable.

"Es fundamental respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, portar casco y equipo de protección. De igual forma, se exhorta a evitar el ingreso a cuerpos de agua no vigilados, no nadar en condiciones de riesgo y supervisar en todo momento a niñas, niños y adolescentes", instó la UEPCBJ.

Ante ello, la Unidad instó a la ciudadanía y a quienes visitan el estado a mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales y a descargar la aplicación Jalisco Alerta, disponible para dispositivos móviles, con el fin de recibir notificaciones en tiempo real y contar con información oportuna ante cualquier eventualidad.

"La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco continuará con las acciones de vigilancia, prevención y atención de emergencias durante el resto del periodo vacacional, con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población", finalizó la corporación estatal.

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AO

