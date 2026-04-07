Durante la madrugada del 7 de abril comenzaron los trabajos de desmontaje del conjunto escultórico Las Tres Gracias, ubicado hasta ahora en el camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Fuelle, como parte de su traslado a la Plaza de la República de Guadalajara.

La intervención contempla retirar las tres piezas monumentales —La Abundancia, La Alegría y La Belleza—, creadas por el escultor Sergio Garval, las cuales serán rehabilitadas antes de instalarse en su nueva sede, situada sobre avenida México, entre Chapultepec y Américas.

Las esculturas, elaboradas en bronce mediante la técnica de cera perdida, alcanzan alturas de entre 7.5 y 9 metros y, debido a sus dimensiones y peso, las maniobras de desmontaje y traslado se extenderán durante varios días.

El conjunto fue inaugurado en abril de 2021 tras un proceso de construcción marcado por retrasos. Cada figura femenina representa una virtud —abundancia, alegría y belleza— y se encuentra montada sobre figuras equinas simbólicas que aluden a la locura, la ceguera y la muerte, dando la impresión de estar suspendidas en el aire.

Las esculturas, elaboradas en bronce mediante la técnica de cera perdida, alcanzan alturas de entre 7.5 y 9 metros. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Autoridades buscan reubicar las esculturas a un lugar más visible

La obra formó parte del programa de Arte Público impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2016 y tuvo una inversión de 13 millones de pesos. Su instalación se realizó de manera escalonada: la primera pieza se colocó en 2017, mientras que las restantes fueron concluidas años después, luego de diversas demoras que derivaron en sanciones económicas para el autor.

Con el traslado a la renovada Plaza de la República, las autoridades buscan reubicar el conjunto escultórico en un espacio donde pueda apreciarse con mayor visibilidad dentro del entorno urbano.

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