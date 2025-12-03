En el marco de la discusión del Presupuesto de egresos para 2026, el Gobierno del Estado presentó una propuesta que prevé un aumento en los recursos destinados para la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a sus familiares, al pasar de alrededor de 774 millones de pesos en 2025 a dos mil 111 millones para el próximo año.

Esto representa un aumento del 185 por ciento, destinado a las dependencias que atienden la agenda de desaparecidos en Jalisco, como la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Dentro de los montos contemplados, se proyecta una inversión de 44 millones de pesos para el Programa apoyo a colectivos, que será operado por el Sistema DIF Jalisco. También se prevén bolsas adicionales para la Secretaría General de Gobierno, el Escudo Urbano C5 y las dependencias referidas.

La propuesta fue presentada a legisladores de diferentes grupos parlamentarios, representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares e integrantes del gabinete estatal que atienden esta agenda.

El secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, afirmó que para el Gobierno del Estado la desaparición de personas es un tema prioritario. “Es interés del gobernador enfrentar de manera directa este tema. Es el interés del Estado contribuir al abatimiento de este problema”.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno estatal, Alberto Esquer, indicó que la administración estatal busca incrementar los apoyos a familiares de personas desaparecidas. Mostró apertura a las modificaciones que las y los diputados locales consideren hacer a la propuesta del ejecutivo.

