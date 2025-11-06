Tras un accidente vehicular a la altura del kilómetro 42 del Macrolibramiento, en dirección de Carretera a Morelia a Carretera a Chapala, un hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital privado, mientras que la vialidad continúa con cierre total a la circulación en tanto se retira el vehículo siniestrado y realizan las labores correspondientes los servicios periciales.

Alrededor de las 8:00 horas se reportó el percance vial luego de que el C4 Tlajomulco informó del siniestro. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio, donde encontraron un tráiler de doble remolque se impactó contra el muro de contención. Tras el impacto, la cabina se desprendió de la unidad y el conductor, de 22 años de edad, quedó prensado.

Los bomberos realizaron maniobras de extracción para liberar al joven. Personal prehospitalario del concesionario de la vialidad lo traslado en estado grave a un hospital privado. Se desconocen las causas del accidente, aunque se presume que podría haber sido consecuencia de una falla mecánica en la suspensión o dirección del tráiler, o bien una ponchadura de uno de los neumáticos.

Al lugar también llegaron oficiales de la división de Guarda de Caminos de la Guardia Nacional, así como personal de mantenimiento de la autopista.

