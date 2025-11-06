Pablo Lemus destaca seguridad e infraestructura en primer informe

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rindió su primer informe de Gobierno como mandatario estatal en el Hospicio Cabañas, destacando puntos como la baja en los delitos, proyectos de infraestructura, movilidad, salud y educación.

El mandatario inició su informe reconociendo que hay una deuda histórica con los familiares de personas desaparecidas, por lo que buscan erradicar este delito.

"Tenemos la obligación de pagar una deuda histórica con todas estas familias, pero sobre todo, tenemos un compromiso de trabajar por el futuro de nuestro Estado y de México para erradicar la desaparición".

Por ello, aseguró que destinarán una cantidad histórica de recursos para atender la agenda de personas desaparecidas. Y recordó la disculpa pública hecha a Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe, tras omisiones en la desaparición de Dalia, ocurrida en 2010.

Sobre el caso del rancho Izaguirre, afirmó que han colaborado con autoridades federales "hasta que se esclarezcan todos los hechos. Se habla con la verdad y el que la hace, la paga".

En seguridad, resaltó la coordinación con las fuerzas federales para reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, en robo a personas, a vehículos, negocios, cuentahabientes, bancos o a vehículos de carga pesada, así como en homicidios dolosos.

En materia educativa, Pablo Lemus habló sobre el fideicomiso para rehabilitación de planteles escolares, el cual, dijo, este año contará con 5 mil mdp, por ejemplo, para lonarias, canchas, espacios deportivos, aulas, baños, comedores, entre otros. En el caso de las aulas, buscan que todas las escuelas tengan aulas virtuales Google y 40 computadoras por escuela.

Y reiteró que ya cuentan con clases de música y se brindaron instrumentos musicales para todas las escuelas del estado. A la par, recordó el regreso de las escuelas de tiempo completo, modelo que buscan llevar a los 125 municipios. Además, recordó que habrá clases de inglés para los menores de edad con el fin de garantizar su aprendizaje.

En materia de salud, el Gobernador mencionó que se garantiza la atención integral para niñas y niños con diabetes tipo 1, incluyendo la dotación de dispositivos electrónicos para medir la insulina; para niños con cáncer y para quienes padecen insuficiencia renal.

Con respecto a hospitales, destacó la firma del convenio para la red Hospitales-Escuela, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, y que buscarán implementarlo en los hospitales civiles Juan I. Menchaca y el Civil de Oriente, así como la construcción de hospitales en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.

En Tepatitlán de Morelos se construye un hospital, al igual que en Encarnación de Díaz, señaló el mandatario.

