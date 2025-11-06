Dante Delgado reaparece en informe de Lemus

El ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reapareció este jueves en el primer informe de Gobierno de Pablo Lemus.

El dirigente nacional reaparece tras la extirpación de su estómago y una reciente intervención quirúrgica realizada apenas hace dos días, los médicos le han confirmado que está libre de cáncer, según comentó en entrevista.

Te recomendamos: Pablo Lemus destaca seguridad e infraestructura en primer informe

Salomón Chertorivski, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. EL INFORMADOR/ A. Navarro.

"Estoy vivito y coleando. Afortunadamente estoy libre de cáncer, me extirparon del estómago, perdí muchos kilos de pesos, pero apenas hace dos días me hicieron un nuevo pet y me ratifican que estoy libre de cáncer".

El también ex senador de la República dijo que va a recuperar peso para posteriormente incorporarse a las actividades de Movimiento Ciudadano.

Por lo tanto, mencionó que deberán hacer un esfuerzo como partido de cara al año 2030 que "permita rectificarle el rumbo a la patria", aunque dijo que la meta es convertirse en la fuerza política de mayor crecimiento durante la elección de 2027.

Ante la posibilidad de alguna alianza con otros partidos políticos, Dante Delgado señaló que "la alianza es con la ciudadanía".

Y brindó su respaldo al Gobernador Pablo Lemus , asegurando que la población lo ha respaldado también tras sus gobiernos como alcalde de Zapopan y Guadalajara.

NA