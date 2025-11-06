El presupuesto finalmente aprobado para la Universidad de Guadalajara por el Congreso de la Unión para el próximo año crecerá 1.69% en comparación al año pasado, pero será menor a la inflación.

La rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, explicó que se trata de un presupuesto positivo debido al escenario que se tenía luego del error que cometieron los diputados federales al aprobar el recorte presupuestal a la casa de estudios por el 56%.

"Quedamos en .10% menos, el resto de las universidades está recibiendo 1.79%, nosotros 1.69, pero frente a esta situación que habíamos tenido del error de 56% ahora sí que respiramos", dijo.

Explicó que desde que se ingresó el presupuesto a la Cámara de Diputados venía con una disminución menor a la inflación.

La rectora dijo que a pesar del incremento del presupuesto federal y estatal será un reto concluir los planteles educativos que se tienen contemplados.

"Se requiere construirlos, se requiere el equipamiento y se requiere contratar a profesoras y profesores e investigadores para que puedan estar dando las diferentes clases, es un reto mayúsculo", sostuvo.

Explicó que actualmente se tienen más de 350 mil estudiantes, lo que la ubica como la segunda universidad más grande del país, después de la UNAM.

Este año, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ejerció un presupuesto por 18 mil 602 millones 453 mil 706 pesos para 2025.

El recurso se integró de 7 mil 548 millones 617 mil 568 de pesos de subsidio federal ordinario, más 8 mil 445 millones 681 mil 428 pesos de subsidio estatal ordinario (que representa el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2025, según lo establecido en la reforma constitucional aprobada en febrero pasado).

También se integraron 2 millones 335 mil 100 pesos como aportación para el Departamento de Madera, Papel y Celulosa del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y una bolsa de 0.3% del presupuesto estatal, lo que equivale a 518 millones 880 mil 992 pesos que se destinarán a infraestructura universitaria.

En el presupuesto 2025 también se establece un recurso de 1 mil 214 millones 338 mil 618 pesos por ingresos autogenerados, 661 millones 540 mil pesos de entidades productivas y 200 millones de pesos como subsidio para ajustes salariales.

Así como fondos externos para proyectos culturales: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que recibirá dos millones de pesos; el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), con siete millones; el Festival Papirolas, que obtendrá dos millones, y el Premio de Literaturas Indígenas de Américas (PLIA), 60 mil pesos.

