Hace unos momentos, el gobierno de Jalisco anunció la reactivación de las actividades tras el periodo de tensión luego de la serie de hechos de violencia que se registraron a partir del domingo en el estado y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

A través de un mensaje compartido en redes sociales oficiales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó la reactivación del transporte público y de tiendas comerciales. Sobre el primero, revelo que Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) trabaja al 100 por ciento de sus posibilidades, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60 por ciento.

De igual forma, el mandatario reveló que los comercios tales como tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia están abriendo de manera regular. En ese tipo de negocios cabe destacar que el Mercado de Abastos trabaja con normalidad esta mañana y sus comercios están abiertos.

Con respecto a las instituciones financieras en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Lemus confirmó que todas las sucursales bancarias abrirán el día de hoy martes 24 de febrero, luego de la suspensión de labores el día de ayer lunes 23 del mismo mes debido a la activación del código rojo en la entidad .

Por último, el mandatario cerró su mensaje en el que anunció la reactivación general de actividades en el AMG mandando un reconocimiento a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general.

