Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 24 de febrero

Hoy 24 de febrero, Walmart tiene su cuarto Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 24 de febrero

Frutas y verduras

Sandía roja a $12.90 el kilo

Piña Miel a $19.90 el kilo

Naranja a $19.90 el kilo

Pepino a $24.00 el kilo

Toronja a $29.90 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo

Espárrago verde a $64.00 la pieza

Mango Paraíso a $68.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $68.00 el kilo

Lechuga Francesa Marketside a $38.00 la pieza

Lechuga Italiana Marketside a $38.00 la pieza

Lechuga Sweet Crunch a $49.00 el empaque con 2 piezas

Lechuga mini Romaine Eva a $49.00 el empaque con 2 piezas

Corazones de Lechuga Orejona Marketside a $52.00 el empaque con 3 piezas

Chile Serrano a $59.00 el kilo

Lechuga Corazones Rústicos Eva a $74.00 el empaque con 4 piezas

Carnes y pescados

Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo

Pechuga de pollo sin hueso: 169.00 pesos por kilo

Pollo a las finas hierbas Bachoco a $145 pesos

Filete basa rojo $76 pesos por kilo

Barra surimi $119 pesos por kilo

Salmón chileno: $409 por kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $159.00 pesos por kilo

Pechuga de pollo con hueso con piel: $134 pesos por kilo

Milanesa de pechuga: $169 pesos por kilo

Chuleta de cerdo: $119 por kilo

Molida de cerdo: $120 por kilo

Costilla para asar: $165 por kilo

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo individual de la Liga MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB