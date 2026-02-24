Martes, 24 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 24 de febrero

Lee aquí el listado completo de ofertas para el cuarto Martes de Frescura en Walmart de febrero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Las ofertas por el Martes de Frescura este 24 de febrero son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las ofertas por el Martes de Frescura este 24 de febrero son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hoy 24 de febrero, Walmart tiene su cuarto Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 24 de febrero

Frutas y verduras

  • Sandía roja a $12.90 el kilo
  • Piña Miel a $19.90 el kilo
  • Naranja a $19.90 el kilo
  • Pepino a $24.00 el kilo
  • Toronja a $29.90 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo
  • Espárrago verde a $64.00 la pieza
  • Mango Paraíso a $68.00 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $68.00 el kilo
  • Lechuga Francesa Marketside a $38.00 la pieza
  • Lechuga Italiana Marketside a $38.00 la pieza
  • Lechuga Sweet Crunch a $49.00 el empaque con 2 piezas
  • Lechuga mini Romaine Eva a $49.00 el empaque con 2 piezas
  • Corazones de Lechuga Orejona Marketside a $52.00 el empaque con 3 piezas
  • Chile Serrano a $59.00 el kilo
  • Lechuga Corazones Rústicos Eva a $74.00 el empaque con 4 piezas

Carnes y pescados

  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: 169.00 pesos por kilo
  • Pollo a las finas hierbas Bachoco a $145 pesos
  • Filete basa rojo $76 pesos por kilo
  • Barra surimi $119 pesos por kilo
  • Salmón chileno: $409 por kilo
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: $159.00 pesos por kilo
  • Pechuga de pollo con hueso con piel: $134 pesos por kilo
  • Milanesa de pechuga: $169 pesos por kilo
  • Chuleta de cerdo: $119 por kilo
  • Molida de cerdo: $120 por kilo
  • Costilla para asar: $165 por kilo

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo individual de la Liga MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones