Martes, 24 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el tercer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de febrero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la cuarta semana del segundo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Jitomate saladette por kilo a $16.80 pesos
  • Piña gota miel por kilo a $13.80 pesos
  • Aguacate hass por pieza a $24.80 pesos
  • Plátano por kilo a $25.90 pesos
  • Limón con semilla por kilo a $26.80 pesos
  • Pera Danjou por kilo a $44.90 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $32.50 pesos
  • Manzana Golden Delicious por kilo a $32.50 pesos
  • Manzana Royal Gala por kilo a $46.80 pesos
  • Manzana Golden Bolsa por kilo a $39.80 pesos
  • Charola de fresas a $54.90 pesos
  • Champiñón Blanco a granel por kilo a $89.80 pesos
  • Zanahoria por kilo a $15.90 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $24.90 pesos
  • Col blanca por kilo a $18.80 pesos
  • Chile serrano por kilo a $39.80 pesos
  • Brócoli por kilo a $49.80 pesos
  • Nopal entero por kilo a $36.90 pesos
  • Naranja por kilo a $24.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Mojarra Tilapia por kilo a $59.90 pesos
  • Filete de basa por kilo a $69.90 pesos
  • Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos
  • Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos
  • Coctel de camarón por kilo a $229 pesos
  • Steak Gourmet Atún Aleta amarilla $299 pesos
  • Pollo entero con vísceras Bachoco por kilo a $38 pesos
  • Milanesa de res por kilo a $199 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $168.90 pesos
  • Fajitas de pollo por kilo a $99 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso $156.90 pesos

