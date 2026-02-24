Esta es la cuarta semana del segundo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.Frutas y verdurasCarnes, pollos, pescados y mariscos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB