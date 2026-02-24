Esta es la cuarta semana del segundo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate saladette por kilo a $16.80 pesos

Piña gota miel por kilo a $13.80 pesos

Aguacate hass por pieza a $24.80 pesos

Plátano por kilo a $25.90 pesos

Limón con semilla por kilo a $26.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $44.90 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $32.50 pesos

Manzana Golden Delicious por kilo a $32.50 pesos

Manzana Royal Gala por kilo a $46.80 pesos

Manzana Golden Bolsa por kilo a $39.80 pesos

Charola de fresas a $54.90 pesos

Champiñón Blanco a granel por kilo a $89.80 pesos

Zanahoria por kilo a $15.90 pesos

Cebolla blanca por kilo a $24.90 pesos

Col blanca por kilo a $18.80 pesos

Chile serrano por kilo a $39.80 pesos

Brócoli por kilo a $49.80 pesos

Nopal entero por kilo a $36.90 pesos

Naranja por kilo a $24.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Mojarra Tilapia por kilo a $59.90 pesos

Filete de basa por kilo a $69.90 pesos

Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

Coctel de camarón por kilo a $229 pesos

Steak Gourmet Atún Aleta amarilla $299 pesos

Pollo entero con vísceras Bachoco por kilo a $38 pesos

Milanesa de res por kilo a $199 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $168.90 pesos

Fajitas de pollo por kilo a $99 pesos

Pechuga de pollo sin hueso $156.90 pesos

