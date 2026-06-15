Abogados de Jalisco reconocen a Mery Gómez Pozos por su labor legislativa en la Cámara de Diputados

Este lunes, el Colegio Nacional de Doctores en Derecho Colegio de Profesionistas Capítulo Jalisco brindó un reconocimiento a la diputada federal por Jalisco, Mery Gómez Pozos, no solo por su labor legislativa en la Cámara de Diputados, sino también por su apertura a la creación de puentes para construir leyes que beneficien a las y los jaliscienses.

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La abogada Angélica Ceceña destacó su labor en las gestiones emprendidas en la Cámara, refiriendo que cada una de sus iniciativas apuestan por resolver problemáticas que se viven día a día en Jalisco y en México.

Reconocen desempeño legislativo y capacidad de gestión en la Cámara de Diputados

"Diputada reconocemos su trabajo legislativo y su capacidad para construir acuerdos en temas de interés público o para Jalisco, particularmente desde su responsabilidad en la comisión de presupuesto y cuenta pública y en diversas iniciativas orientadas a la seguridad y el desarrollo de nuestro Estado, que verdaderamente han sido aprobadas y que gracias a su gestión han sido un bienestar", señaló la abogada.

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En este reconocimiento, además de resaltar que Gómez Pozos es la diputada con más iniciativas presentadas (como convocante) y aprobadas , Angélica Ceceña también aprovechó el espacio para compartir la necesidad de reforzar el trabajo legislativo en materia de prevención del reclutamiento forzado, por lo cual le invitaron a establecer un diálogo directo en busca de trabajar de manera conjunta.

"Nuestro objetivo principal en el Colegio del Foro de Jalisco es contribuir, desde la cadena de la investigación jurídica y la práctica profesional, a la construcción de mecanismos de prevención y atención integral para las juventudes en Jalisco. Me gustaría solicitarle una reunión de trabajo para presentarle formalmente nuestra propuesta legislativa sobre el reclutamiento forzado en jóvenes de Jalisco, que consideramos, con su experiencia y liderazgo, podría convertirse en una iniciativa de gran impacto social para la protección de nuestras juventudes", resaltó.

Impulsan agenda legislativa en materia de seguridad y derechos sociales en Jalisco

La abogada Laura Chávez, presidenta del Centro Integral de Convivencia y Mediación Familiar A.C., aprovechó su intervención para compartir algunos de los temas pendientes por atender en el Gobierno de México, como la necesidad de reforzar la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista y la ampliación de apoyos para este sector, así como para las personas con discapacidad y, por supuesto, para las personas cuidadoras, así como la mejora de la atención del Seguro Social a la población y la entrega de medicamentos.

También, dijo, es necesario que se fortalezca el área de la salud mental, abriendo más espacios para que las personas puedan acceder a atenciones psicológicas, temas que, en conjunto, podrían ser fortalecidos a través, por ejemplo, de los recursos que el Gobierno Federal incauta al crimen organizado.

Rodolfo Chávez, abogado e integrante de la institución que reconoció a Gómez Pozos, también destacó la labor que ha emprendido la diputada en los distintos puestos emprendidos a lo largo de su carrera política, muy cercana a la presidencia de México y los apoyos que ha emprendido, pero sobre todo, por su labor actual como presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, una función clave en la repartición de recursos a los Estados.

En su intervención de agradecimiento a este reconocimiento, la diputada Mery Gómez Pozos también aprovechó para compartir algunos de los avances emprendidos por el Gobierno de México para mejorar las condiciones de las y los mexicanos, como, por ejemplo, la entrega de pensiones para personas adultas mayores, apoyos para personas cuidadoras, entre otros, que han llevado a que en México por lo menos un integrante de cada familia en el país tenga un apoyo social de parte del Gobierno de México, según las cifras presentadas por Gómez Pozos.

Señaló que el Gobierno de México también ha impulsado la compra de medicinas para todas y todos, pero dijo que aquellos Estados que no tienen un buen abasto es consecuencia de no haberse sumado al sistema de salud general a nivel nacional, que actualmente opera bajo IMSS Bienestar.

Resaltó la iniciativa recientemente aprobada por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, pues, dijo, se trata de un tema clave para la prevención no solo del reclutamiento forzado, sino también de la trata de personas, especialmente de menores de edad, al lograr que, en primer lugar, se pida identificación a cualquier menor de edad para abordar un autobús en cualquier central del país y, en segundo, se registre a toda persona que ingresa a un motel, tal como ocurre con los hoteles. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido publicada.

"Le tengo también un gran aprecio; es de los fundadores de nuestro movimiento aquí en Jalisco, y siempre va a tener mi reconocimiento. Quisiera hablarles de las iniciativas que se presentaron, para que se sientan muy orgullosos de que tienen una jalisciense que los representa dignamente, y que, pues, no deberíamos estar recibiendo reconocimientos las diputadas y los diputados que hacen su trabajo, porque es nuestra obligación hacer este trabajo, aunque, desgraciadamente, la mayoría no lo hace. Entonces yo les agradezco muchísimo este reconocimiento; sepan que, de todas las diputadas y diputados de Jalisco, de todos los colores y de todas las fuerzas políticas, su servidora es la más productiva", dijo Gómez Pozos.

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"Y la más productiva quiere decir que soy la que más iniciativa, en efecto, ha presentado; la que más iniciativa ha logrado, y que soy la diputada que está enfrente de la comisión, como ya lo dijeron mis compañeros del presídium, la más importante de la cámara de diputadas y diputados; incluso esta comisión que ustedes saben, no se replica en las dos cámaras, esta es exclusiva de las diputadas y diputados; esta comisión no la tiene el Senado", destacó la diputada al recibir el reconocimiento.

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