Este miércoles 29 de octubre, los agricultores que mantenían bloqueos en diversas carreteras y autopistas de Jalisco, los cuales se prolongaron por más de 36 horas, comenzaron a liberar las vías por completo luego de alcanzar un acuerdo respecto al precio del maíz.

Durante "La Mañanera del Pueblo", encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó que, tras negociaciones que concluyeron durante la madrugada, los productores lograron un acuerdo sobre el costo por tonelada del grano. En medio de sus exigencias, los campesinos habían mantenido bloqueadas por más de 36 horas distintas carreteras en Jalisco, Michoacán y Guanajuato; sin embargo, tras el convenio alcanzado, comenzaron a retirarse de manera paulatina.

"Entre los gobiernos estatales y la federación sumaremos recursos para otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz", señaló Julio Berdegué.

Con este ajuste, los productores recibirán 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz y aún esperan una nueva negociación con la industria para conseguir un aumento adicional en el precio.

En sus redes sociales, el mandatario estatal Pablo Lemus informó que, tras las conversaciones en las que participó el Gobierno de Jalisco mediante la representación del secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural estatal, Eduardo Ron Ramos, se acordó levantar los bloqueos en la entidad desde la primera hora de este miércoles.

Entre las carreteras liberadas tras casi dos días de cierres en Jalisco se encuentran:

Carreteras liberadas por los manifestantes

Autopista 15D México-Guadalajara (Caseta de Ocotlán)

Carretera 35 Guadalajara – Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera. 90 Guadalajara – Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera 15 Guadalajara-Nogales (Crucero a Nextipac)

Autopista 15D México–Guadalajara (Caseta de Zapotlán del Rey)

Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Lab. Pisa)

Autopista 54D Guadalajara-Colima (Km. 40)

Carretera a La Barca – Atotonilco el Alto

Avenida Adolfo Ruiz Cortines (Hotel Cristal), La Barca

Carretera Zinapécuaro-La Barca (Campo Productor de Agave TMAC) La Barca

Autopista 50D (crucero a Teocuitatlán)

La Policía Vial del Estado comunicó en sus redes sociales que, una vez concluida la manifestación, los puntos de bloqueo quedaron completamente despejados, aunque se mantiene la vigilancia en coordinación con Escudo Jalisco y la Policía Estatal de Caminos.

