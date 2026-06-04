UdeG hace llamado a la población a donar sangre

Donar sangre es un acto sencillo que salva muchas vidas. Por ello, este jueves fue presentada la Jornada de Donación Altruista de Sangre, la cual se realizará del 9 al 12 de junio de 2026. Esta jornada se lleva a cabo en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio.

Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, explicó que la donación de sangre sigue siendo un reto en el país.

“En Jalisco estamos con el 5 por ciento de donación, por debajo de la media nacional, que es del 8 por ciento, y en los Hospitales Civiles estamos alrededor del 3 por ciento; entonces, es un verdadero reto”, comentó.

De acuerdo con la especialista, es necesario fomentar políticas públicas que impulsen la cultura de la donación altruista.

“Tenemos que empezar a educar a los niños sobre la donación de sangre, sobre lo importante y trascendente de un acto tan sencillo que salva vidas, porque a veces los niños ni siquiera conocen el término. Por eso hay que educarlos para que, cuando sean adultos, tengan una mayor conciencia”, indicó.

Advierten de un mercado ilegal de sangre por falta de donadores

La mayoría de la población en México tiene el tipo de sangre O positivo, aunque también existen otros grupos sanguíneos, como A positivo, B positivo y AB positivo, entre otros.

Zuno Reyes comentó que existen bancos de sangre públicos y privados que atienden parte de las necesidades de la población. Sin embargo, también existe un mercado ilegal de compra y venta de sangre, ocasionado por la falta de donación altruista.

“El hecho de que no tengamos donación altruista y estemos acostumbrados a donar sangre únicamente a familiares provoca que mucha gente se vea forzada a comprar o vender sangre”, dijo.

Finalmente, la jefa del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” hizo un llamado a la población para no fomentar la compra y venta de sangre, ya que, además de ser una práctica ilegal, pone en riesgo a los pacientes y sus familiares.

“Se arriesgan a que el donador no sea seguro, además de que se está fomentando un delito. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso”, concluyó.

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AO

