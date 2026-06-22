El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, anunció que instalarán más pantallas en distintos puntos de la ciudad para ver los partidos de México en el Mundial de 2026.

El anuncio se da luego que un grupo de aficionados dieron portazo al Fan Festival del Centro Histórico de Guadalajara, aún cuando este ya estaba al cien por ciento de capacidad. Por esta razón, Frangie reveló que se instalarán más pantallas en el Centro Histórico de Guadalajara.

"Se tomó la decisión ya por parte de la FIFA, Guadalajara y Zapopan, el comité Organizador, que se va a poner una pantalla más en la Plaza Guadalajara. Tal vez otra más en el Hospicio Cabañas para desahogar un poquito, sobre todo, en el partido de México ".

El alcalde recordó que hay otras dos pantallas que se instalaron cerca del Centro de Zapopan junto al Public Viewing, instalado en la cabecera municipal.

"Son dos, la otra son en el Public Viewing de Zapopan, reforzamos una donde está el kiosco y otra donde está la línea 3".

Instalarán más pantallas en Glorieta La Minerva

Además, Frangie informó que se instalarán dos pantallas más en la zona de la Minerva, sitio donde se están reuniendo miles de aficionados durante los partidos de México, principalmente, luego de los dos triunfos que ha obtenido la selección mexicana.

"Algo importante es que se tomó la decisión de que, en la Minerva, se van a pasar los partidos, sobre todo el partido de México. El partido de México será transmitido en la Minerva y lo podrá ir a ver cualquier persona. Habrá dos pantallas grandes, estamos trabajando en ellas, estarán listas el día de mañana a más tardar".

La selección mexicana de fútbol todavía disputará un partido de la fase de grupos el próximo miércoles frente a la República Checa en la Ciudad de México; de la misma forma, disputará otro partido de la fase de dieciseisavos de final, aunque todavía no se sabe el rival.

Por otro lado, el alcalde resaltó que el Estadio Guadalajara ha sido un éxito, más allá de que hubo problemas el primer partido entre Corea del Sur y la República Checa.

Estos serán los otros posibles puntos con pantallas en Guadalajara y Zapopan

De acuerdo con la información anteriormente expuesta, estos son los lugares donde se instalarían más pantallas para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana:

Plaza Guadalajara (Centro Histórico de Guadalajara).

Hospicio Cabañas (Centro de Guadalajara).

Pantallas ya confirmadas o reforzadas

Una nueva pantalla en Plaza Guadalajara.

Dos pantallas gigantes en La Minerva.

Refuerzo de pantallas en el Public Viewing de Zapopan, junto al kiosco y la estación de la Línea 3.

Estas sedes buscan reducir la saturación registrada en el Fan Festival del Centro Histórico durante los partidos de México en el Mundial 2026.

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AO

