Zavala recolecta firmas en Jalisco

En la búsqueda de un millón de firmas, la aspirante independiente a la candidatura de la Presidencia de la República, Margarita Zavala, acudió esta tarde al corazón de Guadalajara, a Plaza de la Liberación.

"Me he puesto en manos de los ciudadanos para que ellos decidan esta alternativa. Necesitamos un millón de firmas; 866 mil firmas sería el porcentaje que nos piden, pero entre las que suben o no concuerda algo, pues entonces estamos calculando hacer un millón de firmas", explicó la ex panista.

Lamentó las advertencias de que serán expulsados del partido los panistas que la apoyen.

"Realmente la Ley Electoral dice claramente no es ni siquiera un compromiso de voto, es un apoyo a una alternativa, por eso lo digo, me pongo en manos de los ciudadanos para que se abra esta alternativa. Realmente es un gran ejercicio de democracia".

Consideró que el rival a vencer en los próximos comicios es el pasado representado en el PRI actual, y el tricolor de los setentas de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los asistentes a respaldar a la ex albiazul destacaron el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, dijo que brinda su apoyo a Margarita Zavala, a quien considera "la más panista de todas las panistas que están en la contienda interna".

En el ejercicio de recolección de firmas también se observó a panistas como Tarcisio Rodríguez, Cristina Solórzano, María del Carmen Mendoza; así como Amparo González Luna, Cristina Clouthier, entre otros.

Tarcisio Rodríguez mencionó que pretenden conseguir en Jalisco 10% del total de firmas que requiere Zavala.