Zapopano en crucero de Cozumel teme por filtros estadounidenses

Desde las nueve de la mañana tripulantes del crucero Mediterranean Shipping Company desembarcaron en el puerto Punto Langosta, en Cozumel, Quintana Roo.

El zapopano Eder Ortiz, tripulante del crucero explicó que en realidad el ambiente que se vivió dentro del crucero con la alerta del coronavirus fue muy tranquilo pese a que debieron desembarcar el día de ayer en el puerto de Punta Langosta en Cozumel y no se les permitió.

Ahora lo que le preocupa son los filtros de sanidad que harán en Miami, donde termina la ruta del crucero, porque ya cuenta con boletos de avión y hotel para su regreso a Zapopan.

Eder y su esposa planearon sus vacaciones en el crucero MCS Veriglia para celebrar su segundo aniversario de bodas. La ruta del crucero vacacional iniciaba en Miami el pasado martes 23 de febrero y contemplaba llegar los sitios: Ocho Ríos, Jamaica; Islas Caimán; Cozumel; y por último una isla privada del Mediterrenean Shipping Company para luego retornar a Miami.

Sin embargo la pareja y los más de seis mil tripulantes no pudieron desembarcar en Ocho Ríos, Jamaica ni en Islas Caimán. Y al llegar el día de ayer a Cozumel no pudieron desembarcar. Hoy que por fin pudieron desembarcar en dicho puerto, les fue notificado que no Irán a la isla privada del Mediterranean Shipping Company por lo que deberán aprovechar su estadía en Cozumel para el día domingo regresar a Miami.

“Lo único que queda es disfrutar todo el día de hoy y pues el domingo ya regresamos a Miami, lo único que queremos es disfrutar hasta nuestro regreso”, expresó.

Este hecho se da luego de que el miércoles 24 de febrero, al crucero se le impidió atracar en Jamaica por la sospecha de que en su tripulación había alguna persona que portara coronavirus, pero después se descartó el hecho y se confirmó un enfermo por influenza tipo A.

NR