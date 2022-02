Zapopan interviene camellones de las principales avenidas

El Gobierno de Zapopan, a través de la dirección de Parques y Jardines, comenzó con la rehabilitación de los camellones y áreas verdes que se encuentran sobre las principales avenidas del municipio con el fin de generar un paisaje urbano que sea un activo de la ciudad.

"Estamos reforestando con especies nativas, reponiendo árboles que no fueron los indicados cuando se plantaron por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos retirando grava porque nos dimos cuenta del problema que era darle mantenimiento. Estamos plantando más de 8 mil plantas que sirven como polinizadores y reintegrando la materia orgánica que producimos en Parques y Jardines para mejorar el suelo", detalló el director de la dependencia, Diego Álvarez Martínez.

Álvarez Martínez explicó que los trabajos iniciaron en el tramo por donde circula la Línea 3 del Tren Ligero, por avenida Manuel Ávila Camacho y Juan Pablo II, posteriormente, continuarán sobre los camellones y áreas verdes de las avenidas Juan Gil Preciado, Patria, Acueducto, López Mateos, Vallarta, Guadalupe, Tabachines, Arco del Triunfo y Aurelio Ortega, entre otras.

"El objetivo es que el paisaje de la ciudad sea un activo del mismo municipio, que mejore la plusvalía y la calidad de vida", agregó el encargado de Parques y Jardines.

"No sólo estamos poniendo pasto o plantitas, estamos pensando en una visión de mediano y largo plazo de la ciudad en la que esté más arbolada, mejor planeada, en la que se escojan mejor las especies", expresó Álvarez Martínez.

El director agregó que la intervención en esta primera etapa se lleva a cabo en 7.5 kilómetros, lo que equivale a 80 mil metros cuadrados, con 280 metros cúbicos de astilla, 200 árboles nuevos, 8 mil plantas y más de 100 personas trabajando.

"Esperemos que ahora sí esta vialidad tan importante como es Juan Pablo II (también conocida como avenida de Los Laureles) pueda tener las características que buscamos en nuestro municipio, de buena calidad y bien planeada".

CORTESÍA/Gobierno de Zapopan

Además, luego de la intervención los zapopanos podrán notar más flores y árboles, así como más texturas y elementos como astillas, mulch (una capa de ramas trituradas), piedras y mobiliario de madera, entre otros.

"Van a comenzar a ver un cambio en el paisaje, pero no es porque no queramos regar que estemos poniendo astillas, sino porque queremos cuidar el agua. Nosotros somos muy creyentes de que el agua limpia y potable tiene que ir al consumo humano, no tiene que ir al pasto".

En ese sentido, el funcionario señaló que al plantar especies nativas o que no sólo cumplen funciones estéticas favorecen al ecosistema, ya que son alimento para la fauna, no requieren tantos pesticidas y riego, dan sombra y mejoran el clima, entre otros beneficios.

También Álvarez Martínez agradeció la paciencia de las y los automovilistas que transitan por esas avenidas durante la ejecución de los trabajos que buscan mejorar el entorno de la ciudad.

JL