Zapopan implementa la primera zona “Pulso de Vida” para proteger mujeres

Con el objetivo de que las mujeres en Zapopan tengan un espacio seguro para pedir ayuda en caso de encontrarse en riesgo, el municipio contará con la estrategia zona “Pulso de Vida”, misma que fue presentada por el alcalde Juan José Frangie en conjunto con autoridades municipales y de la Universidad de Guadalajara.

La zona “Pulso de Vida”, explicó el munícipe, se conforma mediante la instalación de parabuses inclusivos, los cuales cuentan con un botón para pedir auxilio conectado al C5 municipal, de la misma forma que se vinculan seis cámaras que vigilan el espacio en tiempo real desde el sistema de operaciones zapopano.

La zona se encuentra sobre la lateral del Periférico Norte en la explanada de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”, punto donde confluyen estudiantes de centros universitarios y prepas cercanas, así como visitantes al recinto y al Centro Cultural. Los otros dos puntos se ubicarán en la zona Centro de Zapopan y en el Centro Cultural Constitución.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas, Socorro Madrigal, explicó que este es sólo uno de los tres puntos con los cuales arranca el proyecto, mismos que tuvieron una inversión de 900 mil pesos, y cuya ubicación fue determinada a través de un análisis diagnóstico iniciado desde 2019, el cual permitió conocer cuáles eran las situaciones de violencia que atraviesan las zapopanas con mayor frecuencia.

Dijo que analizaron 21 colonias con el objetivo de identificar los puntos de riesgo, que fueron georreferenciados.

Personal del C5 municipal escuchará la emergencia y enviará el apoyo. ESPECIAL

Zona “Pulso de Vida”, con monitoreo en tiempo real

La zona “Pulso de Vida” se conforma como una estrategia inspirada en la operación de los dispositivos “botones de pánico” que entregan las comisarías a mujeres violentadas en riesgo inminente, y a través de los cuales se puede escuchar en tiempo real la situación de la mujer que pide ayuda al activarlo.

Por ello, el área se convierte en un espacio en el cual la mujer o persona que solicita la ayuda será monitoreada en tiempo real gracias a las seis cámaras que vigilan tanto el interior como el exterior del espacio, hasta que la policía acuda al lugar a brindarle el apoyo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas (InMujeres), Socorro Madrigal, explicó que la mujer o persona en riesgo podrá llegar al espacio en caso de alguna emergencia o situación, como que se sienta perseguida, acosada o violentada, y pulsará el botón del llamado de auxilio, lo que encenderá una alarma.

En la pantalla una persona policía atenderá su emergencia para posteriormente enviar al personal a su auxilio en un máximo de cuatro minutos.

Estos puntos serán operados de manera transversal por la Comisaría de Zapopan a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Género (UAVI) en conjunto con el InMujeres y con la Coordinación de Construcción de Comunidad.

“En la Comisaría seguiremos trabajando de la mano de otras instancias para que las mujeres de Zapopan se sientan seguras. Actualmente atendemos más de dos mil medidas de protección. Con apoyo del alcalde y del comisario tenemos más personal y más unidades. La Zona ‘Pulso de Vida’ es un sitio seguro para las mujeres, todo el personal que integra la Comisaría debe atender el llamado. Cuentan con el apoyo para brindarles canalización, auxilio y traslados a quien lo requiera”, expresó la titular de la UAVI, Arcelia Abelar.

Por su parte, la coordinadora de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, dijo que para poder tener avances ante la problemática de la violencia contra las mujeres es primordial la prevención, para lo cual es necesario tiempo, trabajo y voluntad, lo que es un compromiso por parte del Ayuntamiento de Zapopan a través de sus distintas direcciones y regidurías.

Buscan llegar a 250 espacios

Al respecto de esta estrategia y con la finalidad de seguir colaborando con acciones a la atención y la erradicación de las violencias que sufren las mujeres, se espera que las zonas “Pulso de Vida” puedan llegar a 250 puntos del municipio, indicó el alcalde zapopano, Juan José Frangie.

Para ello, dijo que ya se ha establecido un convenio con la compañía que se encargará de ello, con la finalidad de que se puedan llevar los puntos a los lugares que se requieran, y donde se ha identificado que las mujeres corren más riesgo en las calles.

“Podrían ponerse en el Centro Cultural, en La Tuzania, en Miramar. El InMujeres hizo un estudio sobre los lugares que son las zonas de calor y en las que está sucediendo más violencia”, explicó.

Señaló que “no se instalarán de la noche a la mañana” debido a que requieren tiempo y porque se trata de mobiliario contra vandalismo.

“Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que luego veamos común las cosas, y si la violencia contra las mujeres la empezamos a ver como que siempre sucede, eso es lo peor que nos puede pasar. Sabemos que vivimos una época muy difícil, y esto no lo podemos ver natural. La violencia contra las mujeres, y sobre todo en Zapopan, hemos tenido casos fuertes, y no vamos a permitirlo de nuevo y no vamos a escatimar”, expresó Frangie.

Por último, el munícipe hizo un llamado al Gobierno Estatal y la Universidad de Guadalajara para poder reiniciar la coordinación tripartita que se emprendió cuando se construyó el Viaducto Belenes, pues si bien se contemplaba la instalación de cámaras que se conectarían al C5 estatal, esta parte del proyecto no se concretó.

“Esta es una zona con muchos estudiantes. Habría que pensar en reactivar esto”, añadió.

TESTIMONIOS

Alumnas celebran la iniciativa

Evelyn García, alumna de la licenciatura en Trabajo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) campus Belenes, dijo que es una buena iniciativa.

“Cuando voy a entrar a la escuela me bajo aquí para caminar a mi centro universitario, así que este es un punto que frecuento mucho por las mañanas. Me parece muy innovador porque transitamos por aquí muchas mujeres y es muy peligroso porque está oscuro y pasan muchas personas, muchos carros, así que me pareció muy interesante la iniciativa y que la hayan traído aquí, que es zona universitaria. Si algo llegara a pasar sí me sentiría muy segura, sobre todo por la alarma. Sería muy bueno que estuvieran por toda la ciudad”, comentó.

La alumna de la Maestría en Innovación social y Gestión del Bienestar, Zaira Jazmín Vega, opinó que es necesario dejar de normalizar que las mujeres viven situaciones de violencia. “Me siento muy motivada de ver este tipo de iniciativas porque me hace pensar que el Gobierno está trabajando en las agendas de género buscando nuestro bienestar”, expresó.

TELÓN DE FONDO

Zapopan refuerza programa

En agosto pasado, este medio de comunicación dio a conocer que, con la finalidad de ampliar la protección a las mujeres víctimas de la violencia, el Ayuntamiento de Zapopan sumará otros 300 “Pulsos de Vida”.

Para su adquisición se invertirán alrededor de 1.8 millones de pesos, y con éstos, la Comisaría llegará a 754 dispositivos para dar protección en tiempo real a mujeres, niñas y niños en riesgo inminente. Lo anterior, indicó el presidente municipal, forma parte de las estrategias de reestructuración y fortalecimiento para la prevención y la atención a la violencia de género, que incluye la llegada de la primera comandante para dirigir a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Género (UAVI) Arcelia Abelar, quien está por cumplir 25 años dentro de la Comisaría de Zapopan.