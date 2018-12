Zapopan cerrará 2018 con mil 100 millones de pesos por predial

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, indicó que se prevé que para el cierre de este 2018, el municipio cerrará su recaudación fiscal con un total de mil 100 millones de pesos por pago del impuesto predial, lo que representa alrededor de 100 millones de pesos más de lo proyectado a inicios de este año.

"Recaudamos ya más del 20% que el municipio de Guadalajara, por ejemplo, y tenemos ya una recaudación muy importante de transmisiones patrimoniales que son alrededor de 880 millones de pesos", expresó Lemus Navarro, quien precisó que estas cifras eran las presentadas hasta el día viernes.

Además, el alcalde señaló que esperan que para el 2019 la recaudación del pago predial pueda ascender a mil 180 millones, mientras que por transmisiones patrimoniales podría superar los mil millones de pesos, lo que representaría el 53% de recaudación propia del municipio.

Lemus Navarro dijo también que para el siguiente año el porcentaje asignado al presupuesto participativo será nuevamente del 15% del total, y que será destinado a obras como espacios públicos, calles, drenajes, banquetas e iluminación, que buscarán beneficiar a las colonias menos favorecidas del municipio.

"Incluso ya las boletas están impresas, el consejo de participación ciudadana fue quien dictaminó las obras a proponer a la ciudadanía y todos aquellos que paguen su predial durante el próximo ejercicio podrán decidir a dónde enviar ese 15% de la recaudación total. Se están proponiendo alrededor de 15 obras públicas en las colonias en mayor marginación del municipio", expresó.

El alcalde explicó que el impuesto predial tendrá un alza aproximada al 4.5%, correspondiente a la inflación, sin embargo, el municipio no agregará algún incremento extra. "Acuérdense que la parte más baja de la pirámide no tendrá ni un solo incremento; en las partes más altas sí, entonces dependerá de cuáles, pero los incrementos son con base en la inflación, no habrá más allá", agregó.

LS