Ian y Kevin, de seis años, son un par de hermanos que este viernes asistieron a las competencias que el Ayuntamiento de Zapopan, a través del Consejo Municipal del Deporte (Comude), prepararon para celebrar el primer año del Parque de las Niñas y los Niños, ubicado en avenida Laureles.

“Me gustó mucho participar, me divertí mucho. El parque me gusta mucho y lo que más me gusta es la zona de escala"

Ian participó en el concurso de parkour, de atletismo y jugó futbol, ganando dos medallas, lo cual lo puso muy feliz, pues dijo que nunca antes había ganado una.

“Me gustó mucho participar, me divertí mucho. El parque me gusta mucho y lo que más me gusta es la zona de escala. Nunca había ido a un parque así y se me hace que está muy chido que lo hagan”, dijo Ian.

Kevin se sumó a la competencia de escalada y también recibió una medalla como premio, lo cual también lo puso muy feliz. “Está bien padre el parque, nunca había conocido un parque así y me pareció bonito. Está bien chido que lo hayan hecho para que puedan venir todos los niños”, dijo el menor.

Bertha Velázquez es abuelita de ambos pequeños, quien dijo, se van muy contentos de haber asistido a este primer día de festejos del parque.

“Venimos regularmente a pasar la tarde, está padrísimo. Yo vengo a descansar mientras ellos se divierten. Está genial que lo hayan hecho, gracias a las autoridades que pensaron en este espacio para los niños porque hace mucha falta este tipo de espacios para sacarlos de casa, que no estén todo el tiempo con las tecnologías o celulares, porque aquí pueden ejercitarse, sonreír y podemos convivir toda la familia”, opinó Bertha.

Arturo Rodríguez hoy asistió con sus cuatro hijos y “cuatro ajenos” a disfrutar de las actividades de aniversario.

Santiago, de 10 años, es uno de sus pequeños quien disfrutó hoy de este parque, del cual su área favorita es la fuente “porque se puede mojar y convivir con otras niñas y niños”, además de las películas que en ocasiones transmiten al aire libre.

Santiago, de 10 años, es uno de sus pequeños quien disfrutó hoy del parque. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Para Arturo, el que exista este parque es “de lo mejor que le ha pasado al municipio”, pues al igual que Bertha, opinó que se convierte en un lugar donde las niñas y los niños se pueden distraer y disfrutar del espacio público, así como convivir con más pequeños de su edad.

Ante el primer aniversario de este parque, dijo, además de pedir que se creen más espacios similares, envió un mensaje a la ciudadanía para que lo cuiden y lo conserven, pues también es responsabilidad de todas y todos mantenerlo en buenas condiciones para que las y los niños sigan disfrutando de él.

“Siempre hay algo qué hacer, qué ver, está muy chido. Lo que yo podría pedir es que quienes lo visiten lo mantengan así, limpio y bonito, porque hay a veces malos ciudadanos que dejan basura o maltratan las áreas verdes, pero este es un espacio para los ciudadanos y los niños y es nuestra responsabilidad darles un buen uso”, expresó.

A partir de este viernes y hasta el domingo, durante todo el día, el parque albergará un sinfin de actividades para las niñas y los niños de todas las edades como concursos de skate, fútbol, voleibol, ajedrez, futbolito humano, escalada, brincolín, conciertos, y actividades artísticas, con la finalidad de festejar el primer aniversario de este espacio.

El parque, el cual tiene una extensión de 53 mil 238 metros cuadrados y está ubicado junto al Centro Integral de Servicios de ese municipio, fue inaugurado el 29 de septiembre del año pasado.

JM