Virgen de Zapopan visita el Lago de Chapala

La Virgen de Zapopan visitó hoy el Lago de Chapala. Los creyentes le pidieron un excelente temporal de lluvia y que el cuerpo de agua recupere su nivel.

Además, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, detalló que este tipo de manifestaciones religiosas le traen paz y fe al municipio de Chapala.

La virgen fue recibida en el ingreso del poblado rivereño y posteriormente fue llevada al templo de San Francisco de Asís.

“La fe la religiosidad, las manifestaciones de cariño a la Virgen Santísima, a Nuestro Señor Jesucristo y a los santos es religiosidad y es fe que es muy arraigada con el corazón de nuestro pueblo por eso en estas manifestaciones lo podemos nosotros constatar y comprobar. Lo que tenemos que buscar es que esas manifestaciones exteriores y festivas de religiosidad y de fe nos comprometan más en nuestra vida, es decir que no quede en algo exterior, y que no nada más sea pasajero, si no que nos lleve a revisar que tan fieles discípulos de cristo somos y que tan fieles hijos de la virgen María, esto nos debe de generar una manifestación como esta y bendito que se mantenga en el pueblo la religiosidad”, detalló.

Robles Ortega consideró que fue acertada la decisión del gobernador de Jalisco de hacerse a un lado en sus aspiraciones a la candidatura para la presidencia de México.

“Es una decisión libre de su parte y creo que es atinada, es importante que los gobernantes, no solamente el gobernador, si no los que son elegidos para un puesto público, lo importante es que cumplan el compromiso que adquirieron, cuando hacen campaña y el pueblo los favoreció con su voto, entonces él sabrá sus motivos, él hizo su discernimiento y tomó su decisión con libertad, se le reconoció y que siga sirviendo en el Estado de Jalisco”.

Mañana, “La Generala” hará su recorrido en el Lago de Chapala, en compañía de los pescadores.