Una mujer se hizo viral luego de que en redes se difundiera un video en el que se ve molesta saliendo de una tienda de lo que parece ser una empresa depilación dentro de una plaza ubicada en Mariano Otero, en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan.

En la grabación se ve a la mujer discutiendo con alguien en la recepción de dicha empresa y después salir molesta. Ya afuera, en el pasillo de la plaza, grita "son unas impostoras", refiriéndose a la empresa de depilación.

Y al final del video dice que tuvieron a su hija ahí en contra de su voluntad.

Ese video tiene más de 228 mil reproducciones en TikTok y más de 10 mil comentarios, donde la mayoría de las personas dicen haber vivido lo mismo.

Sin embargo, el video tomó relevancia debido al número de personas que se han identificado con la vivencia de la señora con respecto a los supuestos maltratos de la empresa en diferentes sucursales de varios estados del país. Incluso hay quienes señalan que han denunciado ante distintas autoridades como Profeco.

Además, son varios los videos de testimonios de mujeres que hablan de que les ocurrió algo similar y tuvieron miedo.

En los comentarios del video, algunas usuarias acusan que personal de dicha compañía las retuvo en el lugar y las maltrataron.

"A mí una vez me metieron, me hicieron estar encerrada 3 horas y no te dejan salir, casi te obligan a pagar algún paquete y cuando les das negativa", escribió Yunuen Ocampo.

Mirosloba, por su parte, señaló que "me pasó, fui a preguntar precios y me dejaron encerrada en una habitación como 1 hora, no me iban a dejar salir hasta que pagara algún paquete".

Tagariita dijo que "a mi mamá y a mí nos lo hicieron yo trate de abrir la puerta para irnos y llegó otra a cerrármela quitándome la mano de la puerta".

"A mí me pasó (en la misma plaza en Zapopan), me metieron a un cuarto para platicarme de sus promociones y cuando les dije que no me quitaron mi cartera agarraron mis tarjetas y empezaron a comprobar si tenía dinero, por suerte no traía ni un peso en ninguna, pero así me tuvieron 2 horas y tuve que suplicarles llorando que me dejaran salir y nomás así me abrieron la puerta y aparte me insultaban", comentó Witchy.