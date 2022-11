Una influencer se ha vuelto viral en TikTok debido a que la están tratando de cambiar de trabajo a Zapopan, pero no sabe qué es y dónde está.

“Acabo de tener una junta en Zoom desde mi carro, porque ando vuelta, vuelta y fue un fail y le tuve que marcar por teléfono y me quieren cambiar a trabajar a Sapo-Pan, tipo ¿Qué es Sapo-Pan?, me dijo que está cerca de Guadalajara. Me dicen, ¿te interesa?, y como no sé decir que no, sí”, dijo @cecymtzcadena.

@cecymtzcadena Nos vamos a zapopan? O cecy la regia? Si o nada ♬ sonido original - CECYYYYYYYYYYYYY

La usuaria ha sido fuertemente criticada por varios usuarios de la red social, porque además de que no sabía pronunciar Zapopan pedía 100 mil pesos para venirse a trabajar.

En sus red social, la influencer preguntó a sus seguidores: ¿Qué hago me voy a Sapo-Pan o no? ¿Sapo-Pan, sí o no?; no obstante, por toda respuesta se ganó que un camionero le hiciera una seña obscena por andar manejando y grabando.

JM