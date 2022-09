Si bien la Vía RecreaActiva tiene 18 años en operación, cada domingo se suman nuevas y nuevos usuarios quienes disfrutan de este paseo dominical, como lo hizo Miguel Adrián, quien por primera vez se animó a tomar este paseo dominical en el municipio de Tlaquepaque, llegando hasta la Glorieta Minerva.

"Siempre ando muy apurado, pero hoy tenía un rato libre, entonces agarré la bici y me vine. Me gustó mucho, está muy padre. Lo que más me ha gustado es la organización que tiene y las actividades, tambien vi a los bomberos y una obra de teatro que está muy buena, todo eso me pareció muy atractivo, hay cosas para todas las edades. Seguro voy a volver a venir", señaló Adrián.

Enrique Sánchez asistió por primera vez hace 15 días, y este domingo repitió dado lo mucho que le gustó el paseo y las actividades que la componen. De hecho, este domingo tras hacer su recorrido, decidió quedarse a disfrutar de un concierto de rock ofrecido en el Parque Juárez, también conocido como "Parque Rojo".

"Lo que más me gusta es el ambiente, toda la gente se ve feliz pedaleando y se ve muy chido", dijo el hombre.

Jorge Jiménez tiene un mes acudiendo, por su parte, contó que tiene apenas un mes asistiendo a este paseo dominical, pese a que tiene casi 20 años existiendo, pero decidió por fin sumarse habiéndose dado cuenta de la conexión hecha entre Zapopan y Guadalajara en febrero de este año.

Semillero de nuevos ciclistas para la ciudad

La Vía RecreActiva también se ha conformado como un espacio donde las familias convergen para que niñas y niños comiencen a familiarizarse con las calles mientras comienzan a aprender a andar en bicicleta.

Cada domingo es habitual ver a decenas de pequeñas y pequeños que pasean con sus familias montados en sus bicis aún con llantitas.

Incluso, si se tiene suerte, es posible ver las primeras rodas de algunos menores ya sin dichos accesorios de apoyo, emocionados por darse cuenta que pueden circular equilibrados en sus vehículos aplaudidos por quienes les enseñan a andar en ellos.

Víctor Vazquez por ejemplo lleva a su hijo Mateo a la Vía RecreaActiva desde que era bebé, hace unos cuatro años. Adaptó su bicicleta para poder llevarlo consigo, y hoy ya tiene su propia bici con llantitas en la cual acompaña a su papá y a su hermana Alexa.

"Ya es un logro para los dos porque va pasando la enseñanza que uno como papá les deja, van hacia adelante y me da mucho gusto verlos crecer y que vayan aprendiendo de los beneficios de la movilidad no motorizada.

En general me gusta mucho la Vía porque es algo en lo cual podemos divertirnos en familia y hacer deporte, y más que nada que nos da más unión", dijo Víctor.

Miriam por su parte lleva a su hija Karen en su bicicleta adaptada con un asiento para ella, y aunque no toma la Vía RecreActiva todos los domingos, le gusta llevar a la pequeña a que disfrute de las actividades montadas a lo largo de este paseo.

Para ella, el que su hija pueda aprender de los beneficios de la movilidad no motorizada la llena de orgullo, puesto que sabe que se trata de un beneficio para la salud y el medio ambiente.

"En la bici la llevo al kinder, con sus abuelas, nos podemos mover libremente. Siento que el carro no te da nada, al contrario, te que quita dinero por la gasolina, y la bicicleta en cambio te da muchos más beneficios y así ayudas a que haya menos contaminación", contó la mujer.

