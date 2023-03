El pasado miércoles 1 de marzo arrancaron las multas para los automovilistas cuyas placas terminación 1 no han realizado la verificación vehicular responsable 2023. Ante la inconformidad de muchos, en redes sociales ha circulado como respuesta a la obligatoriedad de la disposición del Gobierno del Estado un documento de la Secretaría de Economía en el que se da cuenta de la cancelación de la norma que obligaba a propietarios de vehículos ligeros a realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas. Pero ¿Qué responde la autoridad al respecto?

El pasado 6 de noviembre de 2022, la Secretaría de Economía señaló que la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.

Ayer, ante este cuestionamiento, el Programa de Verificación Responsable respondió que la cancelación de dicha norma no forma parte de las normas oficiales mexicanas con las que se rige la verificación vehicular obligatoria del país ni causa afectación alguna al diseño del Programa Verificación Responsable en el Estado de Jalisco.

La Secretaría de Economía del Gobierno federal, publicó a principios de noviembre de 2022 en redes sociales la cancelación de la NOM-236-SE-2021, misma que fue aprobada el 03 de mayo del mismo año, referente a la verificación de "Vehículos Automotores Condiciones-Fisicomecánicas De Los Vehículos Con Peso Bruto Vehicular Que No Exceda 3,857 Kg". En esta norma se establecía una inspección sobre condiciones físico-mecánicas como frenos, suspensión, luces, carrocerías, chasis etc, es decir, condiciones de seguridad que no incluyen el tema de emisiones, como bien se menciona en el objetivo de la norma.

El Programa de Verificación Responsable que implementa la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el estado de Jalisco, inspecciona los aspectos relacionados con las emisiones contaminantes de los vehículos. Dicho programa busca mejorar la calidad del aire, y las pruebas que se realizan constan de tres etapas:

Revisión visual del estado de los componentes que forman parte de los sistemas de control de emisiones de los vehículos (sistema de escape, fuga de fluidos, tapones y mangueras, entre otros) Revisión de los sistemas de control de emisiones del vehículo, por medio de la computadora del vehículo (OBDII), actualmente para fines estadísticos del estado del parque vehicular Medición de las emisiones, la muestra se toma con una sonda en el escape del vehículo

La obligación de verificar el vehículo en Jalisco es para todos aquellos propietarios que habiten de forma permanente en el Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en ciudades medias, es decir, con una población mayor a 100 mil personas.

Se informa que se cancela la Norma que obligaba a propietarios de vehículos ligeros a realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas. pic.twitter.com/7DsSdxvBQE — Economía México (@SE_mx) November 6, 2022

OA