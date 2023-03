A partir del día de hoy comienzan los operativos para el cumplimiento del Programa de Verificación Responsable, cuyas sanciones podrán llegar hasta los dos mil 593 pesos para los omisos.

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones iniciaron los protocolos de acción para sancionar a quienes no cumplieron a tiempo con su proceso de verificación.

El operativo comenzó a las 9:00 horas en la Avenida Salvador López Chávez, y en los primeros 15 minutos ya sumaban seis multados.

"Todos los vehículos con terminación 1 en sus placas pasaran por los módulos (con ellos comienzan las sanciones), se revisará que porten el distintivo y se comprobará en la base de datos; en caso de no traerlo, se procederá a la sanción” indicó Javier Cierra, director de la Agencia.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Israel García, secretario de Medio Ambiente, añadió que en caso de traer el formato de su cita en físico o digital puede excentarlos de la multa o ser condonada una vez realizada la verificación; del mismo modo, para las unidades que no pasaron la prueba y porten su distintivo, que les concede 30 días para volver a verificar.

“La verdad, la multa no me parece bien, porque las calles son pésimas… como ciudadanos tenemos que cumplir, pero la verdad no estoy de acuerdo con las sanciones”, criticó Alicia Miranda, quien afirma que realizó su cita, pero fue marcada tiempo después de la fecha límite, por lo que fue multada por no traer la verificación. Recordó que puede condonar el adeudo en cuanto realice su verificación tal y como lo sugirieron las autoridades.

JM