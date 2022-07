Con el lanzamiento de huevos contra una lona con imágenes de diputados, opositores al programa de verificación protestaron frente al Congreso de Jalisco por la reciente aprobación de la extensión de la concesión al proveedor de tecnología usada en las revisiones vehiculares.

Los inconformes recriminaron que las y los legisladores no consideraron las observaciones que hicieron al esquema e insistieron en que solo es recaudatorio y no para cuidar al medioambiente.

"Como ciudadanos les decimos que pueden legislar y poner cien años la verificación si quieren; cumplir esa ley injusta y mercenaria depende del ciudadano. No nos vamos a dejar, no vamos a engordar los bolsillos a los empresarios; queremos un programa que no sea tan recaudatorio y tan mercenario", expuso Jaime Aldrete, representante de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos.

Los inconformes anunciaron que "cazarán" los retenes de socialización del programa que aplica el Gobierno estatal, además refirieron que informarán a los automovilistas sobre dónde se ubican y los invitarán a no verificar.

Debido a la manifestación se colocaron vallas en los alrededores del edificio del Poder Legislativo y en Palacio de Gobierno.

