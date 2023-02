En marzo comienzan las primeras multas por no verificar. Al respecto, conductores de la Zona Metropolitana de Guadalajara señalaron que esperan que con las multas se pueda incentivar la protección del medio ambiente y que el recurso realmente se destine a este fin.

Christian Torres utiliza su camioneta pick-up para trabajar, distribuye insumos a restauranteros y señala que considera aceptable que en dos días ya se comience a multar a los que no han ido a verificar sus vehículos, según el calendario del Gobierno de Jalisco.

“Está bien para que todo esté en regla (comiencen multas en marzo) y que haya menos contaminación aquí en la ciudad, en octubre le toca a mi camioneta, pues la tengo en regla, es la que uso para mi trabajo así que la tengo que traer cuidadita”, acotó.

Juan Navarro tiene varios vehículos, y por el calendario ya llevó uno. Para él las infracciones por no verificar sus automotores ayudarán a que haya menos emisiones contaminantes en la atmósfera.

“Es una buena medida para que haya menos contaminación y que de una vez todos los carros estén afinados, al momento ya verifiqué uno de ellos, faltan otros dos y ahí la llevamos. Este año ha sido más ágil el proceso de verificación desde las citas y ya en los verificentros”, dijo.

Para Óscar Orizaga, trabajador que conduce normalmente el vehículo de la empresa para la que labora, es importante que los ciudadanos cumplan con verificar en tiempo y forma.

“Para mí es bueno que haya esas medidas para tener un mejor medioambiente y hacernos responsables de nuestros actos empezando por los vehículos, se me hace bien y hay que cumplir. El precio de la Verificación también está bien, creo que en ocasiones se gasta más en otras cosas y esto nada más lo vas a hacer una vez al año”, dijo.

En cambio, Felipe Gutiérrez, automovilista, considera que en los verificentros son muy minuciosos, y están regresando los vehículos por algunos detalles en el motor y realmente no se fijan en las emisiones de contaminantes.

“La verdad me parece muy injusto todo lo que están haciendo, en lo particular llevó tres verificaciones y hay vehículos que no llevan ninguna, a lo que voy es que hay muchos vehículos que no van a pasar la verificación porque están muy exigentes y a mí no se me hace justo eso. No se miden en la verificación, si trae una gotita de aceite ya no pasa. Si trae llantas a medio uso tampoco, y eso no es justo, hay mucha gente trabajadora que trae sus vehículos para trabajar y no es justo eso, las emisiones deberían de concentrarse y si no pasa que les den prórroga para que arreglen”, destacó.