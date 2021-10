Venden certificados irregulares de vacunación contra COVID-19 

Aunque sólo debería emitirlos el Gobierno federal y son gratuitos para las personas que hayan completado su esquema de inmunización, diferentes usuarios de redes sociales ofrecen a la venta de manera irregular certificados de vacunación contra el COVID-19.

El documento lo promueven en espacios como Facebook a un costo de hasta 300 pesos.

“Pido un anticipo de 200 para asegurar mi trabajo. Los certificados ya están dados de alta ante la Secretaría de Salud y el QR sale con tus datos. La entrega la hago personal o te lo mando por archivo PDF”, respondió Frida EG, una vendedora en esa red social.

Arce Francisco, otro vendedor, escribió que “este servicio es para la gente que le urge salir de viaje a otro país. Se le hace el registro sin necesidad de asistir a la vacuna o simplemente es para personas que no se quieren vacunar”.

En el grupo “Santa Mago, Zapopan, Ventas”, lo ofrecen desde 100 pesos. La publicidad remarca: “Sin cita, sin vacuna, sin pagos anticipados”.

También hay miembros de la red social que reprueban la acción, tal es el caso de Ale Guerrero quien comentó: “No se debe de expedir un certificado de que estás vacunado, si no lo estás, me parece fraude, muy respetable quien quiera o no vacunarse, pero que asuman las consecuencias como la de no viajar”.

El Artículo 243 del Código Penal Federal refiere que la falsificación de documentos públicos se sanciona con hasta 12 años de prisión, además de multa.

La página web oficial del Gobierno federal donde se puede obtener legalmente el certificado de vacunación cuando se cuenta con las dosis correspondientes contra el coronavirus es https://cvcovid.salud.gob.mx/ o por WhatsApp al número 56 1713 0557. Es gratuito y el proceso dura tres minutos.

