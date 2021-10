Temacapulín dice sí a El Zapotillo a 80 metros

Luego de 16 años de lucha, y a casi dos meses de la primera visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Temacapulín, los pobladores le presentaron ayer al Mandatario su decisión sobre la construcción de la presa El Zapotillo.

Tras varias reuniones de la asamblea conformada para este fin, los habitantes pidieron que la cortina de la presa se quede a 80 metros de altura, pero con un embalse de 42 metros y con la garantía de la construcción de una obra que no permita subir los niveles del agua para evitar inundar las poblaciones. Con esa decisión, el agua no llegará a Guanajuato, como se proyectaba inicialmente.

AMLO dijo que analizará la nueva propuesta junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que regresará en un mes. “El presupuesto para la obra adicional que se va a necesitar, sea este canal o sea el túnel, vamos a garantizar que haya presupuesto”.

Añadió que se implementará un programa integral en estas comunidades para hacer diversas obras de desarrollo como la rehabilitación de caminos y la construcción de más viviendas.

“Vamos con esta obra a que haya justicia, que no haya inundación de los pueblos, que mejoren las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y que al mismo tiempo que la presa, que ya no va a inundar a los pueblos, va a servir para abastecer de agua a otros seres humanos, porque esa es la solidaridad verdadera, no podemos ser individualistas, egoístas”, expresó.

Por su parte, el gobernador, quien fue recibido con abucheos en el evento llevado a cabo en la plaza principal de Temacapulín, rechazó la propuesta de los habitantes porque dijo desconocer quiénes conformaron los grupos que tomaron la decisión.

“No creo que sea la forma en la que se puedan definir proyectos técnicos de esta envergadura”, refirió.

Recalcó que el embalse debería estar a 60 metros, pues dicho proyecto “ya había garantizado que ninguno de los tres poblados se inundaría”. Adelantó que en los próximos días se acercará de nuevo a la Federación para presentar un nuevo planteamiento “serio y viable”, pues consideró que lo ocurrido este domingo fue un “sinsentido”.

Además de pedirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantenga la construcción de la Presa El Zapotillo a una altura de 80 metros, con 42 de embalse y la adecuación de un vertedero para garantizar que Temacapulín, Acasico y Palmarejo no serán inundados, los habitantes de estas poblaciones pidieron el establecimiento de un “Plan de justicia”.

Con él, habitantes fijaron los puntos que consideran necesarios para lograr la reparación del daño que les ha dejado la lucha emprendida desde hace 16 años, debido a “al menos 20 graves violaciones a los derechos humanos” que ha dejado el desarrollo del proyecto desde 2005, expresaron los pobladores a través de un comunicado.

Además, solicitaron que se identifique el mal uso de los fondos públicos empleados para el proyecto y su devolución, así como una auditoría técnica y financiera.

Añadieron que se deben revisar y cancelar las concesiones de extracción de materiales pétreos en el río Verde y que éste sea restaurado.

Pidieron que se establezcan planes de reactivación económica y desarrollo en las comunidades de los tres poblados y que se implementen programas de apoyo al campo y la ganadería, además de fortalecer las áreas de infraestructura carretera, salud, educación y cultura.

En lo que plantean, quiere que se le otorgue a Temacapulín la denominación de Pueblo Mágico y que se presente una disculpa pública a las comunidades que se han visto afectadas por este proyecto.

Solicitaron que se le permita retornar a la comunidad de Palmarejo, la cual fue desplazada de manera forzosa hacia Talicoyunque.

“Celebramos la disposición y voluntad de su persona, de la Conagua y el Gobierno Federal para salvaguardar la integridad de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, apelamos a su sensibilidad para concretar un acuerdo favorable”, refiere el documento.

El Presidente acudió ayer la comunidad de Temacapulín, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, luego de que el 14 de agosto le pidiera a los pobladores que tomaran la decisión sobre el destino del proyecto de El Zapotillo.

El gobernador de Jalisco también acudió y fue recibido con abucheos por parte de los pobladores.

Al respecto, el mandatario estatal dijo que se trató de un montaje hecho por grupos simpatizantes de Morena “que pretenden hacer del asunto de la presa un tema político-electoral. Refirió que él siempre ha tenido comunicación con los habitantes.

“Yo lo que quisiera es que la decisión se tome, y cuantas reuniones tenga que aguantar y cuantas ofensas y gritos tenga que tolerar, estoy listo para hacerlo por el bien, que se tome una decisión que le sirva a Jalisco”, comentó.

Añadió que “el problema es que cada día que pasa nos acerca más a un año que puede ponerse duro, igual que fue este año, en términos de la situación de nuestras presas y fuentes de abastecimiento. Lo que yo voy a seguir insistiendo es que cada día que se pierde estamos poniendo en riesgo la viabilidad de una ciudad tan importante como lo es Guadalajara”, afirmó.

"Yo hago el compromiso de que vamos a revisar la propuesta de ustedes (pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo) y considero que sería importante que continúen los técnicos reunidos parlamentando, analizando sobre qué opciones, qué alternativas, si se requiere presupuesto yo puedo garantizarlo".

- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

TELÓN DE FONDO

Sin cristalizarse

El origen de la construcción de la presa El Zapotillo se remonta a 1990 cuando los gobiernos de Jalisco y Guanajuato establecieron los primeros acuerdos para la distribución del agua del río Verde para ambas entidades.

Sin embargo, en 2005 se firmaron los primeros acuerdos a fin de comenzar la presa y un acueducto a León, considerando que Temacapulín, Acasico y Palmarejo tendríán que quedar bajo el agua.

Lo anterior, debido a la proyección de la presa con una cortina de 105 metros altura, que alcanzaría una capacidad de almacenar 911 millones de metros cúbicos de agua que cubrirían unas cuatro mil 500 hectáreas.

Por esta razón, los habitantes de esos tres poblados han buscado en cada administración estatal y federal opciones para evitar que sus hogares sean inundados.

MQ