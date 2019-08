Ven subejercicio presupuestal en la Secretaría de Igualdad Sustantiva

La Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) ha incurrido en subejercicio de los recursos destinados a algunos proyectos que encabeza esa dependencia; advirtió la diputada, Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso estatal. La legisladora puso como ejemplo la habilitación de un Centro de Justicia para Mujeres en la Zona Norte del Estado, para lo que se etiquetaron 11 millones de pesos en el presupuesto estatal y aún no se ha echado andar.

La priista dijo que sería lamentable que no se ejerzan esos fondos y que terminen destinándose a otras tareas, refirió que la SISEMH no debe centrarse sólo en programas asistenciales de apoyos económicos.

“No se ha ejercido, está el dinero etiquetado y no entiendo porque no se han ejercido, qué sucede en la administración que no ejecuta. Ya casi nos va a llegar el próximo presupuesto y no hay resultados del anterior presupuesto y el tiempo pasa”, precisó.

La diputada refirió que el conflicto generado con la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres, la creación de la SISEMH y los cambios al Mecanismo de Adelanto para las Mujeres contribuyeron al retraso en el ejercicio de los fondos.

En sesión de la Comisión legislativa de Igualdad Sustantiva se aprobó crear un Mecanismo de Seguimiento Estatal de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

También se aprobó una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para darle un espacio a representantes de los poderes Legislativo y Judicial en el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

