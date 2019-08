Van contra espectaculares con licencia vencida y sin certificación de Protección Civil

Para disminuir riesgos y limpiar la imagen urbana, el Ayuntamiento de Tlajomulco inició con el retiro de anuncios espectaculares que tienen más de cuatro años con licencia vencida y sin acreditar las revisiones de protección civil. Alejandro Ortiz Silva, director de Inspección y Vigilancia del municipio informó que ya retiraron el primer anuncio y tienen en la mira al menos otros cinco que llevan años clausurados. Detalló que también se removió otro anuncio tipo cartelera y más de 700 anuncios tipo paleta.

"Llevan más de cuatro años clausurados y por lo tanto no tienen medidas de seguridad. Todos los espectaculares deben contar con una bitácora de mantenimiento que se revisa cada año al refrendar la licencia y protección civil va y lo avala. Entonces estamos hablando que llevan cuatro años sin bitácora de mantenimiento y que no sabemos si la estructura tiene riesgo o no", explicó.

Añadió que el operativo removerá anuncios del corredor avenida López Mateos Sur y de carretera a Chapala.

Para el retiro de anuncios el ayuntamiento contrata una grúa y plataformas para trasladarlos. Las acciones de retiro llevan de 12 a 15 horas, implican un gasto aproximado de 70 mil pesos que se suman a la penalización impuesta al propietario del anuncio, en caso de que el dueño no se presente el gasto se cubriría con el remate de la estructura.

"El retiro de un espectacular no es muy fácil que digamos. Más o menos se tarda entre doce y 15 horas las maniobras. Tenemos programados más retiros, vamos a remover lo que incumple la normatividad", detalló.

El primer anuncio se desmontó el jueves de la semana pasada y tenía tres años sin refrendar la licencia, ni certificación de Protección Civil.

Actualmente en Tlajomulco hay alrededor de 320 anuncios espectaculares y serán removidos los que no tengan licencia o no cuenten con certificación de Protección Civil.

