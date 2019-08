Recortan licencias para espectaculares en la ciudad

Los Ayuntamientos de Guadalajara y Tlajomulco reportan que bajaron las licencias para espectaculares. En noviembre de 2015, el Gobierno tapatío informó que en la ciudad había 494 estructuras. Vía Transparencia, la Dirección de Padrón y Licencias indicó que, en este año, las redujeron a 429; es decir, 65 menos que hace tres años y medio.

En Tlajomulco dieron cuenta de 380 espectaculares en 2015, pero la Dirección de Padrón y Licencias contestó que actualmente cuentan con 145 licencias para espectaculares, lo que representa 235 menos en el periodo en mención. Alejandro Ortiz, director de Inspección y Vigilancia, comunicó que el proyecto del presidente Salvador Zamora es poner orden en el tema de anuncios. “Vamos a limpiar la imagen del municipio, vamos a limpiar lo que no esté en regla”.

Por otro lado, las administraciones de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque mantienen bloqueadas las licencias para nuevos espectaculares en sus municipios. Los Ayuntamientos contestaron vía Transparencia que, de octubre de 2018 a julio de 2019, solamente han otorgado refrendos.

La Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara informó que en la presente gestión municipal no se han otorgado nuevos permisos para este tipo de anuncios. Lo mismo precisó el municipio de Tlaquepaque.

Por su parte, la Dirección de Padrón y Licencias de Zapopan detalló que desde el 20 diciembre de 2017 quedó “prohibida la instalación de nuevos anuncios espectaculares unipolares o de cartelera de piso o azotea, por lo que no se han otorgado licencias o permisos nuevos”.

Por su parte, el área de Padrón y Licencias de Tlajomulco documentó que en el periodo referido ha otorgado solamente dos permisos, uno para un anuncio ubicado en avenida López Mateos y otro en carretera a Chapala. Tonalá refirió que no cuenta con información al respecto.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, consideró que es una buena medida que los Ayuntamientos no otorguen nuevas licencias. “Porque antes se daban permisos sin considerar la vida de la comunidad, por intereses, campañas políticas, por pagar favores... el caso es que ahora la ciudad es un desorden en ese sentido. Qué bueno que estén poniendo reglas y sean más estrictos”.

La vialidad con más espectaculares en Guadalajara es Lázaro Cárdenas, con 42 anuncios de este tipo. EL INFORMADOR/Archivo

Avenidas saturadas

Verónica Jiménez, habitante de Tonalá, maneja casi todos los días por avenida Lázaro Cárdenas, la que más espectaculares registra en el municipio de Guadalajara. Explicó que debe circular por esa vía porque la conecta con su trabajo. “Sí tiene muchos anuncios, esta saturada. Al principio me distraía con facilidad, pero ahora ya me acostumbré. También hay momentos en que la vialidad va muy congestionada y de plano vas a vuelta de rueda, entonces tienes tiempo de ver todo”.

Mencionó que no le molesta tanto la contaminación visual, pero hay elementos que se juntan y la hacen sentir como en una ciudad desordenada. “Me pasa sobre todo cuando está muy pesado el tráfico, que es cuando hay mucho ruido, anuncios, gente que vende en las esquinas… el conjunto de carros y publicidad hace que uno se sienta saturado”.

CLAVES

La mitad de los tapatíos está inconforme

Encuesta. El director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, enfatizó que 47% de los tapatíos no está conforme con la imagen urbana de su ciudad, de acuerdo con la encuesta más reciente del observatorio ciudadano. “Uno de cada dos tapatíos está poco o nada satisfecho con el paisaje urbano. Y, generalmente, tendemos a pensar que, quien no da su opinión, está más del lado negativo que del positivo”.

Agresión. Augusto Chacón indicó que la hostilidad hacia el paisaje urbano, incluida la contaminación visual, también aporta a la sensación de inseguridad y el descontrol, aunado a los datos y los hechos violentos. “Si el paisaje no es agradable, no convoca al orden y da la impresión de que cualquiera puede hacer lo que quiera. Sin duda es una aportante a esta situación, de no sentirnos seguros en el espacio público”.

Suman más de mil anuncios

Los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco confirman que existen mil 023 espectaculares con vigencia.

En Guadalajara hay 429 registros de licencias vigentes, según el área de Transparencia del municipio. Sobre los adeudos, la inspección y el estado jurídico de los anuncios, el área de Padrón y Licencias respondió que incluirían la información, pero ésta no fue remitida.

Tlaquepaque contestó que hay 319 licencias vigentes para espectaculares, de las cuales han pagado refrendo solamente 262 (hasta julio de este año). Las colonias con más anuncios son El Tapatío, con 23; Álamo Industrial, que tiene 21; y Toluquilla, con 20.

La Dirección de Inspección y Vigilancia de este municipio levantó 18 actas de infracción en anuncios, todas por la falta de licencia municipal o refrendo.

El área de Padrón y Licencias de Tlajomulco respondió que tiene 145 espectaculares vigentes, ubicados en las vialidades de avenida López Mateos y carretera a Chapala.

En la actual administración van seis acciones emprendidas contra espectaculares: dos por no refrendar licencia y las otras cuatro por no contar con licencia, falta de seguro de responsabilidad civil, ausencia de placa de identificación y la falta de bitácora de mantenimiento.

Ante la saturación de anuncios en varias avenidas, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque afirman que están suspendidas las nuevas licencias para espectaculares. EL INFORMADOR/F. Atilano

Por su parte, vía Transparencia, Padrón y Licencias de Zapopan comunicó que contaba con solamente 130 refrendos en licencias. Aunque indicó que remitiría el total de licencias, no compartió la información; es decir, evitó dar la cifra total.

Y sobre las acciones en materia de inspección, el sistema de indicadores de Zapopan refirió que la Dirección de Mejoramiento Urbano ha retirado 116 anuncios este año, aunque no detalla los motivos.

En Tonalá, el área de Transparencia comunicó que, en lo que va de la administración, aplicó 13 acciones de infracción por incumplimientos en anuncios espectaculares, de los cuales cinco están ubicados en la autopista Guadalajara a Zapotlanejo. No compartió más datos.

Este medio buscó entrevista con los Ayuntamientos para detallar las acciones al respecto, pero no hubo respuesta a la solicitud de entrevista, sobre todo para aclarar cuántos espectaculares continúan de forma irregular o con amparos. También se consultó al Instituto de Planeación Metropolitana (Imeplan) si existía algún trabajo coordinado al respecto, pero se indicó que el tema no se había planteado.

Lázaro Cárdenas y López Mateos son las más atractivas

La vialidad con más espectaculares en el municipio de Guadalajara es Lázaro Cárdenas, con 42 anuncios de este tipo. Le sigue López Mateos, con 39 estructuras; avenida Colón, con 29; 8 de Julio, con 23; Javier Mina, Vallarta y Circunvalación suman 19 cada arteria, según los Ayuntamientos. Son las más atractivas para los anunciantes.

En las 429 licencias vigentes, los tipos de anuncios se clasifican en estructuras con poste de diámetro o lado de entre 30.5 y 45.7 centímetros, así como estructuras de poste mayor de 45.7 centímetros y de cartelera de azotea; es decir, que soporta un cartel que puede ser colocado en la azotea de edificaciones o a nivel de piso.

En 2017, este medio publicó que había 146 espectaculares de este tipo en edificios habitacionales, comercios, escuelas y centros hospitalarios. En la información vigente hasta el pasado 22 de julio, se precisa que hay 105 anuncios similares.

El Reglamento de Anuncios de Guadalajara indica que las licencias se expiden anualmente, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos y del pago de derechos.

De acuerdo con el documento, se infraccionan acciones como la instalación de cualquier tipo de anuncio sin contar previamente con licencia o permiso municipal, por la colocación de anuncios en zonas prohibidas, por no mantener en buen estado físico y en condiciones de seguridad las estructuras, por carecer de seguro, por no remover el anuncio cuando su permiso expiró, además por podar, cortar, derribar, maltratar o en cualquier forma lesionar a los árboles o la vegetación sin la autorización de la Dirección de Parques y Jardines.

Guadalajara es el municipio que reporta más anuncios: 429. EL INFORMADOR/F. Atilano

A medias, homologación de reglamentos

En 2015, los presidentes de los nueve municipios del área metropolitana anunciaron una alianza para que en sus respectivos Ayuntamientos existieran reglamentos homologados, con la intención de regular la instalación de los espectaculares y las pantallas publicitarias. Indicaron que, con el documento, se podría impulsar una estrategia de ordenamiento conjunta. Sin embargo, se cumplió a medias.

La propuesta se enfocó en garantizar el derecho humano a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, libre de contaminación visual y auditiva. También para abonar en el derecho universal a la cultura en las expresiones arquitectónicas y el cuidado de la imagen urbana, así como regular la comunicación visual en la vía pública.

Los alcaldes afirmaron que comenzarían con estrategias para retirar todos los espectaculares irregulares de sus municipios, ya que muchos tenían concesiones por más de 20 años y no pagaban sus refrendos correspondientes.

Después de la noticia, los Ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapotlanejo publicaron sus reglamentos de anuncios, mientras que Zapopan actualizó el suyo. Los cuatro reglamentos coinciden en artículos. Por ejemplo, prohíben los anuncios eventuales tipo pendón colgante o los anuncios estructurales, pantallas electrónicas, semiestructurales y de gran formato en los sitios de hitos urbanos y emblemáticos de los municipios, en un radio menor a 250 metros a partir del punto central del sitio en mención.

La última reforma la hizo Zapopan, el 7 de enero de 2019, cuando aprobó reformar el Artículo 25 del Reglamento de Anuncios y Publicidad, el cual específica las medidas de seguridad y mantenimiento de los anuncios semiestructurales, estructurales y especiales, así como cumplir con el Artículo 23, que indica que cada uno deberá contar con una bitácora de mantenimiento.

En la reforma se indicó que los anuncios debían contar con una placa de identificación que incluyera teléfono de emergencia del titular de la licencia municipal. “De no cumplirse con los requisitos especificados en este artículo para la obtención del refrendo, se iniciará el proceso de revocación de la licencia correspondiente”, se indicó en otra reforma de diciembre de 2017.

El resto de los Ayuntamientos metropolitanos no tienen actualizados sus reglamentos. El municipio de Tlajomulco, por ejemplo, cuenta con el Ordenamiento de Anuncios, aunque su última actualización fue en 2006, de acuerdo con los reglamentos vigentes publicados en su página de internet.

Por otro lado, el Reglamento de Anuncios de Tonalá fue actualizado por última vez en 2002, al igual que el Reglamento de Anuncios de El Salto.

