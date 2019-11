Van a la “caza” de morosos de refrendo vehicular

Además de homologar el costo del refrendo a automovilistas y motociclistas, la Secretaría de Hacienda estatal buscará cobrar alrededor de mil millones de pesos (MDP) a quienes han incumplido en el pago de esa contribución.

El titular de la dependencia, Juan Partida Morales, afirmó que es recuperable esa cartera vencida durante el próximo ejercicio anual.

En reunión con diputados para presentar detalles de la Ley estatal de Ingresos 2020, reiteró que la intención de igualar el impuesto se basa en que ambos vehículos representan el mismo costo para la Entidad en la prestación de servicios, las implicaciones ambientales y de seguridad.

Indicó que las arcas estatales captarían 300 millones de pesos más, con el aumento de 15% en el refrendo de automóviles y de 400% en el caso de las motocicletas.

“Hemos visto estudios en donde la contaminación de una motocicleta en gases de invernadero es de 400% más que un vehículo. No son tan inocuas como pareciera. Cuestan desde el punto de vista de seguridad. No las tenemos controladas, no están aseguradas, se usan para cometer crímenes, muchas no tienen placas. Ese debate se pone sobre la mesa, ayúdennos a empezar a poner orden”, dijo.

Partida Morales resaltó que, ante la baja en la asignación de recursos federales, la estrategia es incrementar los ingresos propios al ampliar el número de contribuyentes.

Puntualizó que en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), buscarán convenios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para hacer que cumplan quienes evaden o pagan menos de lo que deben.

Explicó que los recursos remanentes del crédito de cinco mil 250 millones no están contemplados en la iniciativa de Ley de Ingresos 2020 porque será hasta el cierre de año cuando agreguen los montos que queden por ejercer.