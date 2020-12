Vamos a honrar la memoria de Aristóteles Sandoval: Gobernador de Jalisco

Durante el homenaje que se le rinde al ex gobernador Aristóteles Sandoval, que fue asesinado la madrugada del pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta, el actual mandatario del Estado dio un discurso en el que prometió honrar la memoria y el legado del político priista.

En su mensaje, el gobernador aseguró que pese a todo, él y Aristóteles Sandoval siempre supieron hacer una diferencia en el tema personal y en el de sus ocupaciones políticas.

"Cuando tuvimos diferencias, cuando tuvimos momentos duros, siempre fue un hombre respetuoso y siempre fue un hombre capaz de mantener nuestra amistad por encima de otras cosas", dijo y aseguró que en sus últimas conversaciones él y Aristóteles resolvieron "todo lo que teníamos que resolver".

Antes de terminar su intervención, el mandatario estatal habló sobre el atentado en que murió Sandoval Díaz:

"Al final, lo que sucedió en Puerto Vallarta es una muestra más de que no nos podemos doblar ante quien sí quieren sumir a nuestro Estado en el miedo. Por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rendir. Vamos a levantar la cabeza, vamos a honrar su memoria y vamos a demostrar que Jalisco es mucho más que los que nos quieren lastimar y los que nos han lastimado con estos actos" y agregó que "por su trabajo, por su liderazgo, Aristóteles va a quedar en la historia de nuestro estado como un líder que cambió la política de Jalisco, como un hombre que defendió a su partido hasta las últimas como un jalisciense de excepción, como un gran padre, como un gran compañero y en lo personal, como un gran amigo. Descansa en paz señor Gobernador".

OF