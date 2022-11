Urgen intervención en Camino a Agua Amarilla

Son al menos dos kilómetros los que faltan por intervenir en el Camino Real a Agua Amarilla para completar la vía que une las avenidas Jesús Michel González y Adolf B. Horn, en Tlaquepaque.

Peatones, ciclistas y automovilistas circulan diariamente por ese punto, que en una parte está pavimentado mientras que en otra es sólo tierra y restos de lo que intentó ser un empedrado.

Ante esto, vecinos y trabajadores de la zona pidieron urgentemente que las labores se concluyan para poder transitar de forma segura.

Juan Ramón Hernández compartió que toma esa arteria en la mañana y la noche para ir a su trabajo y regresar a casa en su bicicleta; sin embargo, debido a la falta de iluminación ya ha sido atropellado.

“Hace poquito un carro me aventó, me dobló el rin y la mano se me fracturó. Sería bueno que vengan y completen el camino, porque además se ve muy feo”, comentó.

Eduardo Rodríguez, vecino de Villa Fontana, resaltó que el camino es inseguro y le faltan banquetas.

Y Mauricio Meza, habitante de Toluquilla, coincidió en que se requiere la pavimentación.

“Ojalá que las autoridades se comprometan a arreglarlo y lo cumplan”.

El Ayuntamiento de Tlaquepaque y el Gobierno del Estado se comprometieron a comenzar en enero próximo las acciones para terminar la vía.

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlalli Amaya, indicó que ya existe un proyecto ejecutivo de la obra, la cual tendrá un costo aproximado de 12 millones de pesos.