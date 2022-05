De Oaxaca a Guadalajara, Amadeo Ojeda viajó 15 horas con su hija Briyit para que aplicara el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara (UdeG) este sábado.

"Llegamos a las seis y media de la mañana para hacer cola al ingreso. Ahora espero a que termine para regresar a Oaxaca", compartió.

Ellos llegaron ayer para encontrar y recorrer las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), donde Amadeo espera recargado en una columna de la estación del mismo nombre de la Línea 3.

Su hija es aspirante a Ingeniería Química: "Siempre le he insistido en que se prepare. Siempre le digo que lo que aprendió en preparatoria lo aprendió y lo que no pues ya no va a poder hacerlo en un día".

Amadeo compartió que Briyit también sacó ficha en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que también aplicaba el examen hoy, sin embargo, decidió aspirar a un lugar en la UdeG.

"Fue su decisión. Ojalá y pase el examen porque imagínense 14 o 15 horas de viaje. Espero corra con suerte", añadió.

Ella es parte de los 60 mil 198 aspirantes que realizaron la Prueba de Aptitud Académica para ingresar a una de las más de 100 licenciaturas.

Adriana Jaso es otra de las mamás que esperó hasta pasada la una de la tarde a su hijo desde las 7:20 de la mañana que llegaron. Giancarlo busca un lugar en Ingeniería en Computación y se preparó seis meses para este día.

Mientras que Samantha esperó a su hermana Cassandra, aspirante a la Licenciatura en Matemáticas.

"Ya había hecho trámites antes y le faltaron puntos, pero ahora estuvo estudiando más, tomando guías para alcanzarlo", compartió.

OF