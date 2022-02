UdeG: Museo de Ciencias Ambientales va pese a decisión de la SCJN, dice Villanueva

En la inauguración de la exposición “Raíces de lo vivo y el futuro”, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que el Museo de Ciencias Ambientales se concluirá, esto pese a que el Gobierno de Jalisco celebró el rechazo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional sobre los 140 millones de pesos (MDP) reajustados del presupuesto estatal.

“Veo al Gobierno del Estado festejando que la Corte no aceptó la controversia constitucional. Me pregunto, ¿qué están festejando, que no se va a hacer el museo más importante de México? Desde aquí les decimos: En Jalisco el Museo de Ciencias Ambientales (MCA) va a suceder con ellos, sin ellos y a pesar de ellos”, dijo el rector.

Además, Villanueva Lomelí señaló que la Suprema Corte rechazó la controversia porque la UdeG está constituida como Organismo Público Descentralizado (OPD) y no como un Órgano Autónomo Constitucional (OCA), aunque confirmó que esta Casa de Estudio no está subordinada a ninguno de los tres poderes constitucionales y goza de autonomía.

Para Villanueva Lomelí el fondo del asunto todavía se encuentra en la SCJN, pues el Ejecutivo estatal violentó la Ley de Egresos al indicarle al Congreso cambios en el presupuesto aprobado de 2021, lo que contraviene la separación de poderes.

“Que se violente la división de poderes, la Ley de Egresos y está claro que se están acabando con proyectos más importantes de ciudad. Lo lamentable en Jalisco es que se acabó la división de poderes”, dijo.

Si el asunto no se resuelve en la Corte, recurrirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para configurar un proceso penal por presunto desvío de recursos si el gobierno utiliza los fondos etiquetados para el MCA en algo distinto de lo que fue aprobado.

Villanueva Lomelí dijo que el MCA lleva varios años trabajando en comunidades cercanas con la pinta de murales y exposiciones para armar una estrategia de difusión de generación de conciencia en torno al medio ambiente, una de las agendas más importantes de la humanidad.

"Raíces de lo vivo y el futuro" se presenta como un antecedente de los objetivos de creación del MCA para contribuir al desarrollo educativo, cultural y social del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y Jalisco.

JM