UdeG: Alumnas de la Prepa 11 se manifiestan en contra de la violencia de género

Esta tarde, un grupo de aproximadamente 200 alumnas de la Preparatoria 11 se manifestaron adentro del plantel de la Universidad de Guadalajara, como consecuencia de los recientes casos de violencia de género que han sufrido varias de sus compañeras.

Las alumnas no sólo reportan un caso de abuso sexual de una de sus compañeras, sino que también hay profesores y alumnos que las acosan.

“Recientemente abusaron sexualmente de una compañera a unas cuantas cuadras, lo que exigimos es seguridad para todas las mujeres que están estudiando en la Prepa 11 y en el CUCS, aunque no hemos tenido una respuesta que nos dé confianza, sólo se nos ha dicho que habrá policías pidiendo credenciales al ingreso del plantel. Yo considero que esto no sirve y que no se resuelve el problema, expresó, la alumna Fátima Martínez.

De acuerdo con las manifestantes, el director de la Prepa 11, Jaime Ernesto García de Quevedo, se retiró del lugar durante la manifestación.

“Al escuchar los casos el director se fue y no habló, él está para darnos una respuesta y no fue así”.

En los últimos tres días, se han documentado un total de siete reportes por violencia de género, seis tentativas de privación de la libertad, y un caso de abuso sexual. Las agresiones se presentaron en contra de menores de edad que cursan la preparatoria.

Mientras tanto, la alumna Andrea Juárez explicó que varias maestras las han acusado de ser las causantes de la violencia de género.

“Ellas se burlaron de nosotros y dijeron que somos culpables de lo que nos pasa, principalmente por la forma en la que nos vestimos. Otro alumno me amenazó por protestar y dijo que seguramente terminaría como Debanhi Escobar”.

Estas alumnas solicitan ser atendidos por las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado.

JM