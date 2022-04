Vidrios polarizados y falta de placas, principal miedo de mujeres en taxis de app

Los vidrios polarizados y falta de placas en los taxis de aplicación son el principal miedo que las mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara destacan.

“Hace poco me pasó que al llegar a mi casa, le dije que diera la vuelta y que me dejara atrás del carro azul (es el único en la cuadra), y en lugar de eso aceleró. Al instante intenté abrir la puerta y los seguros estaban puestos, por lo que le grité que se detuviera porque se había pasado. Fueron unos segundos y media cuadra que recorrió de más y se detuvo, pero me asusté mucho. Según él, se confundió de casa, pero esos segundos que aceleró fueron horribles”, compartió Alejandra, quien a diario usa este tipo de transportes.

No es la única con experiencias de este tipo. A Jazmín, hace tres años, un conductor le pidió su número y se ofreció a llevarla a “otro lado”.

Toman más medidas

Ante las experiencias y la sensación de inseguridad, sobre todo cuando viajan solas y de noche, las mujeres han decidido tomar medidas extras.

Algunas son que alguien siempre las acompañe a que se suba al auto, poner código de seguridad para confirmar que es el mismo chofer, compartir su viaje en tiempo real por Whatsapp a contactos cercanos y antes de llegar a casa hablarle a alguien para que le abra la puerta y que el chofer escuche que alguien las espera, además de cargar con un gas pimienta y traerlo al alcance durante el viaje.

“Cuando algunos me quieren sacar plática tipo (por qué tan tarde, dónde trabaja), lo que hago es marcarle a mi pareja para avisarle que ya salí, y curiosamente, cuando escuchan eso, dejan de hablar”, añadió Alejandra.

Iris compartió que además de vidrios polarizados y la falta de placas, el miedo también aparece cuando el conductor no sigue el camino marcado por la aplicación.

“Una vez me sacó un susto el chófer cuando dio vuelta por querer tomar un “atajo” pero el atajo estaba lleno de bodegas, sin alumbrado y solo. Era de noche, no iba sola y sí fue un atajo”, agregó.

Presentan reforma en el Congreso para reforzar seguridad en taxis ejecutivos

Para reforzar la seguridad de usuarias de taxis o de transporte vía aplicaciones digitales, se presentó una iniciativa de reforma en el Congreso que plantea incluir en la ley medidas como la instalación de geolocalizadores en autos de plataformas y taxis, la prohibición de seguros de niños en puertas, prohibición de vidrios polarizados, de seguros de ventanas y la instalación de botón de pánico visible y accesible.

La propuesta de las diputadas de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña y Dolores López, implica reformar la norma técnica que rige a las plataformas para que sean más rigurosas con el reclutamiento de conductores, el establecimiento obligatorio del padrón de choferes y conductores de transporte público.

También se propone añadir al Código Penal agravantes con penas más severas cuando un chofer atente contra una usuaria y cometa abuso sexual, violación o feminicidio.

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) reinició operativos de vigilancia a vehículos de plataforma digital y taxis en las principales zonas de afluencia de antros y bares, vida nocturna en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante cinco horas, esto con el principal objetivo de impedir agresiones de género, acoso, violencia y abuso sexual contra mujeres.

Sancionan a 15 conductores por vidrios polarizados y otras faltas

15 conductores fueron sancionados por traer polarizado no permitido en el reglamento y otras faltas, informó la Secretaría de Transporte tras un operativo realizado durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, de 22:00 horas hasta las 3:00 horas.

El secretario de Transporte, Diego Monraz señaló que el objetivo es que las jóvenes regresen seguras a casa y evitar situaciones de riesgo para las mujeres.

Los operativos estarán de manera permanente cada semana de miércoles a sábado, con el fin de detectar irregularidades y, en caso de ser piratas, retirarlos de circulación, pues deben contar con el permiso de Setran.

También se convocará a reuniones con los sindicatos de taxistas de la CTM, así como acercamiento con las empresas Uber y Didi, actualmente señaló Setran que son las únicas compañías que están en regla.

Recomiendan solamente utilizar estas apps de servicio de transporte, evitar aplicaciones piratas y que verifiquen que siempre las placas y el chofer coinciden antes de subir al automotor. En cuestión de taxis, que tenga el holograma del permiso de Setran.

JM