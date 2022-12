La Universidad de Guadalajara (UdeG) infrmó que el próximo año arrancará el programa Menstruación Digna, con el que las mujeres de la comunidad universitaria tendrán acceso gratuito a productos de higiene menstrual.

Será el próximo año cuando la universidad inicie con el Programa Menstruación Digna, que tendrá un presupuesto inicial de un millón de pesos tras su aprobación por parte del pleno del Consejo General Universitario (CGU), a iniciativa de la consejera Fernanda Romero y promovido por la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Zoé García Romero.

El rector general Ricardo Villanueva Lomelí explicó que este es uno de los programas institucionales prioritarios para esta Casa de Estudio, con el que pretende generar estrategias de capacitación y sensibilización para que la comunidad universitaria entienda las necesidades de las mujeres durante la etapa de menstruación que, en muchas ocasiones, las incapacita para realizar sus actividades diarias.

“Entender que ninguna mujer va al doctor por una constancia de que está menstruando; eso no implica que a veces sea difícil para una mujer asistir a clases por un tema tan natural y biológico como es la menstruación, y que no se necesita una constancia médica para que entendamos que eso sucede; que la menstruación conlleva dolores y cambios emocionales tan naturales que a veces no respondemos a estas realidades”, afirmó.

Dijo que es tiempo de que los universitarios tomen la menstruación y todo lo que hay alrededor de ella como algo natural para derribar el tabú que por años ha habido en torno al tema.

La Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García Romero, explicó que este programa fue apoyado desde el inicio por el Consejo de Rectoras y Rectores como una manera de subsanar la deuda histórica que existe hacia las mujeres y los temas de género.

“A partir de aquí podemos generar una serie de proyectos para nosotras y en torno a la agenda de género. El programa tiene dos vertientes: el primero es generar un esquema de capacitaciones para la comunidad académica, administrativa y estudiantil de la UdeG, que se reconozca que las mujeres menstruamos y poder hablar de eso sin tabúes, ni tapujos”, dijo.

Primero entregarán productos de higiene como toallas sanitarias o tampones de manera gratuita y, en un futuro, acercarles la opción de las copas menstruales, dispositivos más higiénicos y menos contaminantes para esta etapa.