En el Consejo General Universitario que se llevó a cabo esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara UdeG, el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí emitió su postura ante los hechos violentos que sucedieron ayer en la colonia Larios de Tlajomulco de Zúñiga donde minas terrestres terminaron con la vida de seis personas, cuatro policías y dos civiles, además de 14 lesionados.

Villanueva Lomelí expresó que no se deben de buscar culpables, y que como sociedad no nos debemos acostumbrar a este tipo de hechos violentos con tantas víctimas.

“La postura no debe de ser de buscar culpables cuando hablamos de estos temas, si no de llamar a la unidad de todas las instituciones públicas y privadas a que nos concienticemos de que la normalización de la violencia es un fenómeno cultural que es el peor de los estados, como institución del Estado de Jalisco, del Estado Mexicano ponemos todas nuestras capacidades al servicio de la sociedad en lo que tengamos que hacer para prevenir, pero sobre todo seguirnos indignando ante estos hechos, no debe de ser un reclamo hacía ninguna autoridad, sino un llamado a la unidad”, detalló.

El rector especificó que todas las instituciones en la Entidad deben de permanecer unidas ante este tipo de actos de la delincuencia organizada que busca generar pánico.

“Estos son los verdaderos temas de Estado como una institución pública creo que lo que debemos de hacer en estos momentos es convocar a unirnos todos, si tenemos que estar todas las instituciones públicas del mismo lado”, sentenció.

Los primeros informes policiales señalaron que en el sitio del atentado se informó que las autoridades realizaban un operativo en materia de búsqueda de personas, luego de que se reportara el hallazgo de restos humanos y cerca de las 20:00 horas de ayer los artefactos explosivos comenzaron a detonar con el saldo descrito.

