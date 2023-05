A un día del inicio de la toma de las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) La Normal, la propuesta de una mesa de diálogo entre la autoridad educativa y los estudiantes organizados de la División de Históricos Humanos se frustró debido a que los alumnos exigen que la directiva firme una carta compromiso de no represalias antes de abrir el diálogo.

Representantes de los estudiantes que mantienen cerrado el campus universitario aseguraron que mientras la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos, Patricia Córdova Abundis, no firme el documento en el que se comprometa a no ejercer de manera directa o indirecta actos de intimidación, violencia, incriminación o criminalización, no se encuentran en igualdad de condiciones para ir a una mesa de diálogo.

“Se acordó que no puede haber diálogo si no estamos en igualdad de condiciones, se le pidió que pudiera firmar la carta de no represalias, a lo que se negó, nos dijo que no necesitaba poner una firma en un papel porque su palabra era suficiente, (…) ellos están en una posición de poder con respecto a nosotros y eso no es posible hasta que no se firme la carta de no represalias”.

Al respecto, Patricia Córdova Abundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCSH La Normal, afirmó que no está condiciones de firmar ningún documento que supere las atribuciones concedidas a su cargo dentro de la Universidad de Guadalajara.

“Yo no voy a firmar ningún documento de manera unilateral, ni tampoco abrogándome atribuciones que no corresponden a mi jerarquía dentro de la Universidad de Guadalajara, soy respetuosa de la normatividad y la institucionalidad”.

EL INFORMADOR/P. Mendoza

Resaltó que, pese a la toma de las instalaciones de manera violenta por parte de estudiantes universitarios, se respetó el derecho a la manifestación de los alumnos y no se actuó de manera represiva en ningún momento.

Debido a la falta de diálogo, las instalaciones del CUCSH La Normal permanecen cerradas, mientras que docentes de las diferentes carreras y maestrías que se imparten en esta institución optaron por dar cátedra de manera virtual en tanto se resuelve el conflicto por la eventual mudanza al Centro Universitario Belenes.

Una comitiva integrada por docentes de la División de Estudios Históricos y Humanos continúa a la espera de que acepte la invitación al diálogo.

JM