La Universidad de Guadalajara (UdeG) es más universal y accesible que nunca. Además, no ha parado de enfocarse en sus funciones sustantivas, con especial prioridad en acercar la educación a los que menos tienen en todas regiones de Jalisco, afirmó el rector Ricardo Villanueva Lomelí, tras las aseveraciones que recientemente hizo el gobernador de Jalisco.

“La UdeG siempre ha sido de los jaliscienses. Esta es la Universidad que más atiende a jóvenes de bajos recursos en todo México, es de los jaliscienses más desprotegidos y lo empezó a hacer a partir de la idea de la Red Universitaria en los años 90”, recalcó.

Acentuó que una manera de honrar su cargo como rector es no meterse en temas electorales.

“Coincido plenamente en que la Universidad no debe meterse a los partidos políticos… hay una coincidencia plena con el gobernador. Pero de igual manera, el Gobierno del Estado no debe meterse a los partidos políticos. Ni el rector ni el gobernador debemos opinar sobre quiénes son ‘buenos’ candidatos”.

Villanueva recordó que muchos universitarios participaron activamente en la campaña a gobernador de Jalisco, apoyando a Movimiento Ciudadano, incluido el rector de ese tiempo. Pero siempre lo hicieron a título personal, no a nombre de la Universidad. Reiteró que sería oportuno que el gobernador recuerde también esos momentos.

Acentuó que, incluso en ese momento, la Universidad siguió concentrada al 100 por ciento en sus tareas sustantivas, aunque algunos universitarios se hubieran ido a apoyar Enrique Alfaro, en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

“Lo que sí digo es que yo aseguré que no será mi caso, como rector no pediré licencia para participar en ningún proceso electoral, porque coincido en eso. Esas diferencias, justo cuando se inicia el diálogo, son las que iremos clarificando. Ojalá contemos con el apoyo del gobernador, porque el apoyo no se lo pide el rector general, sino los jóvenes de Jalisco… y que nos concentremos en acabar con las verdaderas pandemias de Jalisco: el fentanilo, desaparecidos, la violencia, la salud mental que quedó tras la pandemia”.