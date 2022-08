Luego de que el gobernador de Jalisco tuviera un desencuentro con funcionarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) le diagnosticaron un trastorno narcisista de personalidad al mandatario.

El viernes pasado, el gobernador acudió al Centro Universitario de los Valles (CUValles), en Ameca, donde habría amenazado a la rectora del centro universitario María Luisa García y al secretario administrativo Luis León, de acuerdo con la casa de estudios.

El mandatario también ha tenido otros desencuentros con periodistas y con madres buscadoras.

El académico del CUCS, Diego Ruiz en la caminata 141 por la autonomía de la UdeG, dijo que el comportamiento del ejecutivo, hacia la comunidad universitaria, periodistas, además de familiares de personas desaparecidas, demuestra inestabilidad y dicho trastorno.

“Su misoginia, su poca tolerancia ante la frustración, su poca empatía y nulo interés de ponerse en el lugar de los demás, aunado a los arranques excesivos de violencia ante estímulos sencillos. Esta necesidad de ser observado y la de tener el privilegio ante los demás, y no ser digno de todos, son características propias de un trastorno de la personalidad y no de un gobernador que tendría que atender las demandas de su comunidad. Si tiene problemas de salud mental no se desquite con la población, nosotros podemos atenderlo”, declaró.

La directora de la Preparatoria 6, Patricia Elena Retamoza Vega, dijo que es una tristeza ver que el gobernador desde el inicio de su mandato les dio la espalda a las mujeres.

“Tiene el descaro de decir, afuera de un centro universitario, que su partido es el que más mujeres tiene, pero no es por él, es porque se ganaron este espacio. El presupuesto que presume cada dependencia de la universidad lo aprobaron los diputados, no es dinero de su bolsa, y va y lo presume”, manifestó.

Por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), Arturo Tezozomoc, expresó que los universitarios no van a permitir sus amenazas ni intentos de intimidación con todo y guardespaldas.

“Nosotros cuidamos lo que hacemos porque nuestra misión y responsabilidad en el quehacer universitario nos lo exige, y no puede ser de otra forma; en la universidad se forman a seres pensantes, responsables e íntegros que no pretendan engañar y le mientan a la gente como lo hace el gobernador”, acotó.

UdeG lleva 141 marchas este año

Hoy se realizó la marcha número 141 de la UdeG que estuvo conformada por 322 universitarios entre estudiantes, académicos y trabajadores administrativos. Partió del edificio de Rectoría General rumbo a Casa Jalisco con la consigna de exigir la devolución de los 140 millones de pesos que eran para el Museo de Ciencias Ambientales, pero se destinaron al Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.