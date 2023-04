La comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se prepara para el Primer Simulacro Nacional 2023, que se llevará a cabo este 19 de abril, en el que pretende que participe la mayoría de estudiantes y docentes. De acuerdo con el último censo universitario, la población era de 329 mil 641 alumnos.

Este Simulacro Nacional será este próximo miércoles a las 11:00 horas.

En la UdeG, la hipótesis del simulacro será de un sismo de magnitud de 7.9 grados, con intensidad de 9 y profundidad de 30 kilómetros, con epicentro en Tolimán, movimiento telúrico propiciado por subducción de la placa de La Rivera bajo la placa Americana, similar a lo ocurrido en el 3 de junio de 1932, esto bajo la sugerencia de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCBJ).

O también 11 hipótesis que marca a nivel Federal la Coordinación Nacional de Protección Civil, entre ellas tornado, amenaza de bomba, sismo, desplazamiento de laderas, erupción volcánica, tsunami, incendio, fuga tóxica, derrame, inundación y ciclón tropical; según el análisis de riesgo es como participarán.

“La hipótesis que propone el estado es de sismo. En el caso de la Coordinación Nacional de Protección Civil es más abierta, contempla 11 hipótesis. La opción para las dependencias universitarias es que puedan elegir de la cartera de riesgos que tienen detectados de acuerdo a ubicación y dependencia que coincida con las hipótesis que proponen y participar de esa manera, la participación es abierta de que lo pueden hacer parcial o totalmente, se tienen que hacer”, comentó José Luis Velázquez González, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Coordinación General de Servicios a Universitarios.

Velázquez González detalló que tienen un proyecto de capacitar a la totalidad de unidades internas de Protección Civil de la Red Universitaria y con documentación que avale la Entidad.

“Estamos iniciando con un proyecto ambicioso para capacitar a la totalidad de las unidades internas de Protección Civil de la Red Universitaria, cerca de 270 unidades internas, que se capacitaran por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, para formalizarse su conformación para que con el apoyo de ellos, se realicen los documentos bases de las unidades internas, esto de acuerdo al proyecto debe de quedar concluido este año”, acotó.

Paulina Robles García, jefa de la Unidad Interna de Protección Civil de la Preparatoria 11, destacó que estos ejercicios ayudan a mejorar en caso cualquier fenómeno natural o emergencia.

“Estos ejercicios previos a su realización, claro que nos dan una pauta de lo que se puede mejorar y cada año se va mejorando, y se agrega, se descubren nuevas herramientas para prevenir que situaciones se hagan mayores”, sentenció.

Por su parte, Susana Díaz Muñoz, jefa de la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, explicó que parte de las medidas durante el simulacro es no alterarse y apoyar a personas con discapacidad o lesionados.

“Las medidas principales que debemos de tomar es no correr, no empujar, y no gritar, es muy importante que se ayude a las personas con alguna discapacidad, en varios centros universitarios contamos con señalética y es importante que los ayudemos porque entran en pánico, incluso traen alguna lesión o andan con yeso y entran en pánico porque los dejan, es importante que ayudemos a la gente a poder evacuar, respetando todas las medidas de seguridad”, indicó.

