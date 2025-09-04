El sabor de un trago. Las texturas, el olor, la química secreta que se conjuga para dar paso a la magia. Los ingredientes, las mezclas, los aromas, los líquidos de distintos colores, amargos y dulces, de sabores innombrables que sacuden la memoria del paladar, y todo ese universo que se sacude entre el tintineo de unos hielos, o unas hierbas, dentro de la copa, al interior expectante de un vaso.

El nombre de Jalisco vuelve a sonar en el mundo, esta vez como capital mundial de los destilados. Nuestro estado será anfitrióndel 7 al 13 de septiembre del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, catalogado como una de las competencias de talla mundial más importantes, donde se reunirán más de 2 mil 800 bebidas espirituosas que serán evaluadas por 150 catadores provenientes de 42 países, que analizarán 62 categorías específicas bajo los más altos estándares de calidad, transparencia y rigor. Esta iniciará el mismo día que finaliza el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, como dos eventos únicos que se embonan en la identidad jalisciense.

El motivo para elegir Jalisco como sede trasciende lo logístico; es emblema y encarna la mexicanidad a través de sus símbolos vivos: es la tierra del mariachi y de la charrería, pilares de la identidad nacional que confluyen en una experiencia cultural intensa y auténtica. Asimismo, Jalisco es la cuna del tequila y la raicilla, ambos con denominación de origen, cuyo prestigio ha trascendido fronteras, convirtiéndolos en embajadores líquidos del país y -el tequila, en concreto- uno de los símbolos por los que México es reconocido en todas partes.

Para su edición 2025, el Spirits Selection recibirá más de 2 mil 500 bebidas de todo rincón, país y región del orbe, incluyendo vodka, ron, cachazas, piscos. Entre todos estos, habrá una presencia del 20% de productos mexicanos, donde destacará la participación especial de la industria del tequila y la industria de la raicilla, cuya popularidad ha crecido en los últimos años y se posiciona como una de las bebidas favoritas no solo en nuestro estado, sino en el país, y que cada vez conquista más corazones internacionales. Un 20% que hace énfasis en la importancia que tiene México en el panorama internacional de los destilados. Con la presencia de jueces de más de cuarenta países, se reafirma la calidad de este encuentro de destilados como un gran potenciador y promotor de las regiones donde se celebra.

Los jueces que visitarán el estado del 7 al 13 de septiembre asistirán a destilerías locales para seguir impulsando el afamado y mundialmente querido tequila, pero dando especial énfasis a la industria creciente de la raicilla, para finalizar con un cierre gastronómico en Puerto Vallarta, con miras a que los participantes mediaticen a Jalisco y dinamicen la industria estatal. Un dato fundamental es que esta es la primera vez, en los 27 años que el concurso lleva existiendo en una itinerancia a lo largo del mundo, que se celebrará por segunda ocasión en un mismo lugar, siendo, por supuesto, Jalisco. Más aún: el evento no tendrá como sede única Guadalajara, sino que se moverá a través de distintas regiones de nuestro estado por rutas que darán a los visitantes una perspectiva mucho más rica y amplia de lo que Jalisco tiene para ofrecer en materia de destilados.

Más allá del prestigio simbólico, la elección de Jalisco responde a su capacidad logística y cultural: Guadalajara, su capital, cuenta con infraestructura de primer nivel, con recintos feriales, hoteles de alta gama y una oferta gastronómica que va desde lo callejero, lo tradicional, hasta experiencias gourmet. Incluyendo los destinos emblemáticos como Puerto Vallarta, el histórico Pueblo Mágico de Tequila y diversas localidades de la Ruta de la Raicilla, se amplificará la experiencia turística y profesional de los participantes. Es decir: nuestro estado tiene todas las condiciones de infraestructura y cultura, gastronomía y turismo, para brindar una experiencia inolvidable.

Durante el evento, los catadores disfrutarán de un programa integral que va más allá de las catas técnicas. Estarán contempladas conferencias, visitas a destilerías locales, mesas de negocio, actividades de networking y recorridos culturales, diseñados para propiciar intercambios enriquecedores entre profesionales, productores y amantes del mundo de los spirits. En esta cita jalisciense, los destilados que resulten mejor evaluados recibirán la Gran Medalla de Oro, Medalla de Oro, Medalla de Plata y reconocimientos especiales como Gran Revelación y otros que resaltarán lo novedoso de los destilados concursantes.

CT