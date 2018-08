Tribunal de Justicia Administrativa pide “rescate” para pagar deudas

Para cubrir el pago de laudos y adeudos en el pago de impuestos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE) solicitó al Congreso local autorizarle una ampliación presupuestal de 94 millones de pesos para el próximo año. En el documento turnado a la Comisión legislativa de Hacienda, el magistrado Avelino Bravo Cacho, presidente de la Sala Superior del TJAE, informó que requieren 84.4 millones para cubrir un pasivo laboral por concepto de laudos y 18.2 millones para liquidar un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de pagos pendientes de Impuesto Sobre la Renta (ISR). El magistrado sostiene que estas deudas les fueron heredadas por el antiguo Tribunal Administrativo.



El diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la comisión, adelantó que no hay condiciones para aprobar las ampliaciones presupuestales que pide el TJAE; argumentó que los magistrados tendrán que ajustarse a políticas de austeridad para cubrir sus pendientes.



"Lo que recomiendo es que hagan procesos de negociación, porque no van a disponer de esa cantidad. No es posible acceder a esa pretensión, veo de entrada que este Tribunal no va a tener éxito en esa pretensión en la discusión del presupuesto", comentó.



Por otra parte, los diputados de la Comisión de Hacienda autorizaron al gobierno estatal la permuta de un terreno de su propiedad, con un edificio del Instituto de Pensiones del Estado para ampliar las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La comisión también fue notificada del convenio firmado entre la administración estatal y la empresa Autotraffic para concluir los contratos del programa de fotoinfracciones.





En pausa, nuevas plazas de MP



La solicitud de aprobar nuevas plazas de ministerios públicos y personal en la Fiscalía General se discutirá hasta que se definan los cambios que tendrán las dependencias encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública; refirió el diputado Salvador Caro, titular de la Comisión de Hacienda.



El gobernador turnó al Congreso una iniciativa para crear nuevas plazas para contratar 50 agentes del ministerio público, 50 secretarios de agencia de ministerio público; además de 50 actuarios y 20 policías investigadores. En la exposición de motivos de la solicitud se plantea que como estrategia para la implementación del Sistema de Justicia Penal buscan fortalecer al ministerio público.



Respecto a la petición de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), para que en el presupuesto 2019 se incluyan recursos suficientes para la continuidad del programa de homologación salarial de los policías municipales, Caro Cabrera comentó que esperan que los ayuntamientos se pongan de acuerdo para retomar el asunto.

LS