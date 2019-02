Tres municipios de ZMG, entre las prioridades de seguridad de AMLO

Los municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque están contemplados dentro de las 17 regiones más violentas del país en donde comenzarán las acciones de “pacificación”, de acuerdo con el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, informó que esas regiones serán reforzadas con el despliegue permanente de 10 mil 200 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal; 600 por cada zona.

Según Durazo, el objetivo es implementar “una estrategia integral de prevención del delito y reducción de la violencia y criminalidad”.

Entre las acciones se incluye “acelerar la operación de programas de desarrollo social, incorporar a las comisiones estatales de derechos humanos, al sector privado y a organizaciones sociales y académicas en los trabajos de seguridad”.

Tan sólo en diciembre en Tlajomulco hubo 62 homicidios y en Guadalajara 52.

Aunque Tlaquepaque no figura en esa tabla, sí está contemplado dentro de la estrategia que se aplicará en Tlajomulco.

El programa tendrá una evaluación cada dos semanas y en dos meses se presentarán los primeros resultados, aseguró Durazo.

Elementos de la Marina, del Ejército, Policía Federal y Municipal realizan patrullajes por zonas conflictivas de la ciudad de Tijuana, como parte del Plan Nacional de Seguridad. NOTIMEX/E. Jaramillo

Durazo urge a aprobar la Guardia Nacional para apuntalar regiones

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que 10 mil 200 elementos de fuerzas federales reforzarán 17 regiones del país consideradas como prioritarias, pues los índices delictivos se han incrementado. Y para contar con uniformados suficientes que cubran esas labores, el funcionario urgió la rápida aprobación de la Guardia Nacional.

En Palacio Nacional, Durazo Montaño explicó que, pese a la limitación de personal, desplegarán a 600 elementos (por zona) del Ejército, la Marina y Policía Federal en las coordinaciones regionales para enfrentar los problemas de inseguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hizo un llamado al Congreso de la Unión para aprobar a la brevedad la iniciativa de la Guardia Nacional, con el fin de contar con más elementos que hagan frente al problema.

El funcionario eludió señalar si esa estrategia es “de facto” la puesta en marcha de Guardia Nacional, proyecto con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca bajar los niveles de violencia en la República.

“Sería irresponsable retirar al Ejército de las calles, cuando en este momento en algunas regiones del país es la única presencia del Estado. Vamos a esperar la aprobación de la Guardia Nacional. Confiamos en la sensibilidad, compromiso y entendimiento de los integrantes del Congreso de la Unión sobre la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad adecuado y suficiente para enfrentar eficazmente los niveles de inseguridad que ha venido padeciendo el país”.

Durazo Montaño dijo que los 10 mil 200 elementos no llevarán armas de alto calibre, sino las establecidas en los protocolos de seguridad.

Al plan federal también se incorporarán a las comisiones estatales de derechos humanos, el sector privado y organizaciones académicas.

Tendrán refuerzos Región Entidad Homicidios en diciembre de 2018 Tijuana Baja California 202 Ciudad Juárez Chihuahua 77 Acapulco Guerrero 62 Tlajomulco Jalisco 62 Benito Juárez Quintana Roo 55 Irapuato Guanajuato 54 Guadalajara Jalisco 52 Salamanca Guanajuato 46 Culiacán Sinaloa 43 Manzanillo Colima 34 Uriangato Guanajuato 34 Celaya Guanajuato 30 Ecatepec de Morelos Edo. de México 28 Monterrey Nuevo León 27 Chilpancingo Guerrero 26 Reynosa Tamaulipas 24 Nuevo Laredo Tamaulipas 6

* La aplicación en Tlajomulco también abarcará Tlaquepaque.

Fuente: Gobierno de México.

Despliegue de efectivos en Jalisco, hasta concretar estrategia federal: Alfaro

Tras el anuncio de que el Gobierno federal desplegará 10 mil 200 efectivos en las 17 regiones más violentas del país, una de ellas con sede en Tlajomulco de Zúñiga, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que esto no puede suceder sino hasta concretar la Guardia Nacional.

“El Gobierno de la República tiene que aterrizar un modelo que tiene pasos pendientes y mientras eso no suceda, no hay bases. No hay otra cosa que no sea, por lo pronto, con lo que hay: coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal”.

El gobernador señaló que la coordinación con sede en Tlajomulco de Zúñiga será para todas las regiones de Jalisco, pero antes el Senado de la República deberá avalar la creación de la Guardia Nacional.

Recordó que a diario llevan a cabo mesas de seguridad con representantes del Ejército, Marina y Policía Federal.