Están descompuestas las escaleras eléctricas en dos estaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), situación que molesta a pasajeros que requieren utilizarlas, por incapacidad, por enfermedad o por problemas óseos.

En la estación plaza Patria de la Línea 3 las escaleras no sirven para llegar a los andenes, en subida y bajada; mientras que en la estación Juárez está deshabilitada la que baja desde el parque Rojo para transbordar a la Línea 1 y 2.

Un guardia de seguridad de la estación Juárez especificó que la falla de la escalera automática tiene 15 días y que las quejas son constantes.

“Desde hace dos semanas ya estaba así, sí se quejan los usuarios y más los que tienen problemas para caminar, se sacan la misma ya que no resuelven”, comentó el vigilante que prefirió el anonimato.

Graciela tiene problemas en sus rodillas, detalló que le resulta complicado bajar escalones de concreto. “Es más práctico con las escaleras eléctricas, pero desde que me acuerdo cuando no sirve una, se descompone otra, no hay, me tengo que aguantar”, describió.

A través de transparencia, el Siteur detalló que en el año pasado del 1 de julio al 18 de agosto, reportaron 186 averías en las escaleras como falta de mantenimiento, luz y otras descomposturas. Siteur gastó el año pasado, justo en el mismo mes de abril, 217 mil 996 pesos en reparaciones. Se les solicitó recientemente información de escaleras averiadas en las tres líneas, sin que hasta ahora haya respuesta.